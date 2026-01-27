Több száz millió forint értékben szerződött exlabdarúgók nyugdíj-kiegészítésére (úgynevezett szövetségi járadékra) az elmúlt négy évben a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) – írja a HVG a sportszövetség közérdekű adatigénylésre kiadott szerződéslistája alapján.

A juttatás az állam által mindenkinek biztosított összegen felül járt a volt focistáknak.

A kiadás megjelenik, az MLSZ éves pénzügyi dokumentumaiban is, innen lehet tudni, hogy 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben például összesen több mint 520 millió forintot terveztek be életjáradék és szövetségi járadék céljára.

A labdarúgók ugyan a 80-as, 90-es években is az átlagbér felett kerestek, de a fizetésük nem volt annyira kiemelkedő, mint a mostani első osztályban

– mondta el a lap kérdésére Szabados Gábor sportközgazdász, vagyis az idős labdarúgók aktívkori juttatásait nem lehet összehasonlítani a mostani focisták juttatásaival.

Az MLSZ tájékoztatója alapján mérlegelés nélkül jár az úgynevezett szövetségi járadék annak az egykori labdarúgónak, aki

játékosként legalább egy alkalommal játszott hivatalos tétmérkőzésen a férfi vagy női magyar felnőtt labdarúgó válogatottban,

vagy magyar állampolgársággal rendelkező kinevezett szövetségi kapitányként legalább egy alkalommal irányította a férfi vagy női magyar labdarúgó válogatottat,

és elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt és/vagy magyar állami nyugellátásban részesül.

Mérlegelés után, rászorultság alapján döntenek a szövetségi járadék utalásáról az 1961 előtt született egykori férfi és női magyar labdarúgók esetben, akik

játékosként nem játszottak hivatalos tétmérkőzést a férfi vagy női magyar felnőtt labdarúgó válogatottban, de férfi labdarúgóként legalább egy alkalommal pályára léptek hivatalos mérkőzésen az olimpiai válogatottban,

vagy legalább 175 magyarországi férfi NB I-es első osztályú mérkőzésen játszottak pályafutásuk során,

női labdarúgóként legalább 75 magyarországi női NB I-es első osztályú mérkőzésen játszottak,

nyugdíjasok,

és saját jogon kapott nyugdíjuk összege nem éri el a tárgyév január 1. napjára hivatalosan meghatározott minimálbér nettó összegét, ami januártól 214 ezer forint.

Az MLSZ közérdekű adatigénylésre kiadott szerződéslistájából kiderült, hogy 2022 óta összesen több mint 250 szerződést kötöttek szövetségi járadék megnevezéssel. A kedvezményezettek száma ugyanakkor ennél kevesebb lehet.

Akik mérlegelés nélkül válnak jogosulttá a kiegészítésre, legalább havi 100 ezer forintot, azaz évente 1,2 millió forintot kapnak. Az MLSZ adatai alapján ez volt a legjellemzőbb összeg, de néhány esetben ennél kisebb és nagyobb juttatásokra is van példa. Az évi 1,2 millió forintos plusz pénz a lap szerint azért is figyelemre méltó, mert – 250 ezer forintos átlagnyugdíjjal számolva – olyan, mintha az egykori labdarúgóknak a mindenkinek járó állami 13. havi és egyelőre részleges 14. havi mellett még 4,8 havi nyugdíj járna, vagyis a maradék 14., a 15., 16., 17. és egy bő 18. havi nyugdíjat is kapnának.

Azok esetében, akik rászorultság alapján szereznek jogosultságot, az MLSZ olyan összegű támogatást ad az állam által biztosított nyugdíj mellé, hogy a kettő összege elérje a tárgyév január 1. napjára hivatalosan meghatározott minimálbér nettó összegét – írták. A juttatásról határozatlan idejű szerződést kötnek, azaz a volt focisták életük végéig kaphatják a járadékot.