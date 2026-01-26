Az MKKP vécékeféket ragasztott a Muzsikus cigányok parkjának szobraira, Pikó András megdöbbentőnek nevezte az akciót

A Magyarország Kormánya kiemelt beruházássá nyilvánította a Muzsikos Cigányok Parkját, eljutott hozzánk az átalakítás látványterve – írta a Magyar Kétfarkú Kutya Párt Facebook-oldalán.

„Takarító Cigányok parkja”

A bejegyzésben a kétfarkúak úgy fogalmaztak:

a beruházást Lázár János szignózta »Takarító Cigányok Parkja« néven.

A bejegyzésben közzétett képeken látható, hogy a párt Berki László, Farkas Gyula, Bobe Gáspár Ernő, Ökrös Oszkár és Cziffra György VIII. kerületben látható szobrának kezébe is vécékefét ragasztott. „Az átalakítás egyelőre átmeneti, reméljük ez Lázár János miniszterségére is igaz lesz” – írták a poszthoz.

Emlékeztetőül: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti” – mondta Lázár János egy Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon, ami után később bocsánatot is kért.

Róna Dániel politológus szerint egyébként Lázár a legnagyobb kommunikációs hibát követte el a kegyelmi ügy óta a megszólalásával, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, még Kis Grófo is, aki korábban többször is feltűnt a kormánypártok környékén, azt írta: „Felháborodásomnak és értetlenségemnek kell, hogy hangot adjak.”