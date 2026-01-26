kreszkivilágítástervezet
Így szigorodhatnak a világítás szabályai a KRESZ-tervezet szerint

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 01. 26. 11:53
Minden járművet mindenhol ki kell világítani, azaz lakott területen belül is kötelező lesz a tompított fényszóró használata nappal is.

Az új KRESZ-tervezet egyik kiemelt célja a láthatóság növelése, ezt pedig a forgalomban lévő összes jármű kivilágítására vonatkozó szabályok szigorításával érnék el, írja a zaol.hu.

A tervezet szerint a jelenlegi szabályozással ellentétben – amely nappal, jó látási viszonyok között lakott területen belül nem teszi kötelezővé a világítást – az új KRESZ-tervezet szerint minden járművet mindenhol ki kell világítani, azaz lakott területen belül is kötelező lesz a tompított fényszóró használata nappal is,
amennyiben az autó nem rendelkezik nappali menetfénnyel (DRL).

A zaol.hu megjegyezte, hogy ez a modern autóknál automatikusan felgyullad, az idősebb autókban azonban nincs menetfény, ezért kell a lakott területen belül is bekapcsolni majd a tompított fényszórót.

Milyen járművekre vonatkoznának az új szabályok?

A tervezet szerint gépjárműnek nem minősülő járművek közül robogóval, traktorral, lassú járművel, munkagéppel és villamossal csak kivilágított állapotban szabad a forgalomban részt venni. A láthatóság korlátozottsága esetén többek között kerékpárral, pótkocsival, állati erővel vont járművel, valamint a gépjárműnek nem minősülő kerekesszékkel csak kivilágított állapotban lehetne a forgalomban részt venni.

A láthatóság korlátozottsága esetén a gépjárművet lakott területen kívül távolsági fényszóró használatával is ki lehet világítani, ha az jobb észlelhetőséget vagy láthatóságot biztosít. Ha valamilyen időjárási vagy környezeti körülmény miatt korlátozott a láthatóság, akkor a gépjárművet ködfényszóróval és hátsó helyzetjelző ködlámpával is ki lehet világítani.

Az új KRESZ várhatóan 2026 szeptemberétől léphet életbe.

