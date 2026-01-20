Megjelent az új KRESZ, bárki véleményezheti

Közzétették az új KRESZ tervezetét. A másfél év alatt kidolgozott anyagot kedden társadalmi egyeztetésre bocsátották. Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden reggel a közösségi médiában ismertette véleményét a tervezetről. Eszerint az új KRESZ

alapelvvé teszi a gyengébb közlekedő védelmét az erősebbel szemben;

az élethez igazítja a szabályokat, azaz elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki;

szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet, és segíti a városi közlekedés fejlődését;

szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul, és kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait.

Lázár a KRESZ megújítását a közlekedés változásával és a technológia fejlődésével, valamint az emberek megváltozott közlekedési szokásaival indokolta. Azt írta: az elmúlt ötven évben megnőtt az úthálózat, a városi közlekedés zsúfoltabbá és összetettebbé vált, hatalmas technológiai fejlődés ment végbe a járműiparban, többszörösére emelkedett a járművek száma, és új közlekedési eszközök jelentek meg.

A miniszter szerint az elmúlt másfél évben szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel együtt készítették el az új KRESZ-t. A folyamatba – mint írta – hetven szervezetet és 100 szakértőt vontak be, és több száz szakértői egyeztetés keretében több mint 1500 észrevételt és javaslatot dolgoztak fel.

Az új KRESZ visszaszorítaná többek között a gyalogosok mobilozását, részletesen foglalkozik a kisebb-nagyobb elektromos rollerekkel és egyéb mikromobilitási eszközökkel, egyes szakaszokon 140 km/h-ra emelné az autópályákon az autókra, motorokra és kisteherautókra érvényes sebességhatárt, és korlátásokat vezetne be a 3,5 tonna össztömeg fölötti járművek esetében.

Lázár János a múlt héten jelentette be, hogy miniszteri feladatait a kampány végéig átadja a helyettesének, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kérésére kizárólag a választási kampánnyal foglalkozzék.