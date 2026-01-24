Új fideszes képviselő következett

Az 1998 óta – akkor még az MDF tagjaként – egyéni képviselő Szászfalvi László júniusban jelentette be, hogy visszavonul. A 64 éves kereszténydemokrata politikus elmondása szerint ezt már a 2022-es választás után megbeszélte Orbánnal. Helyette az őrtilosi polgármester, Kelei Zita lett a vk-elnök Somogy vármegye 2-es számú, Barcs központú kerületében: Kaposváron ő állt a színpadra, és a háborúról beszélt.