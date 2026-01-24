Orbán szerint nem jó, ha a tanárok frusztráltak, mert akkor verik a gyerekeket

digitális polgári kördpk háborúellenes gyűléskaposvárorbán viktor
Vidéki földutak: Orbán szerint a kistelepülések számíthatnak a kormányra, ha a falvakon belül kell rendbe rakni őket.

Orbán azt reméli, hogy rendeződik a tanárok és a mindenkori közhatalom közötti viszony. Az mindenkinek rossz, ha a tanárok frusztráltak, mert

ha valaki frusztrált, akkor csak kap az a gyerek egy nyaklevest, amikor nem kéne.

Fontos, hogy a tanárok megtalálják a helyüket a magyar társadalomban.

Most viszont sikerült eljutni oda, hogy egy átlagos pedagógus 900 ezer forint körül keres, amivel megtették az első lépést, hogy a tanároknak ne kelljen áldozatként tekinteni magukra.

Vannak más megoldatlan ügyek is: újra kell gondolni a nemzeti tananyagot.

Orbán azt hitte, hogy a pedagóguskamarával sikerült rendezniük a politika és a tanárok viszonyát, de ez nem így történt.

Az uniós pénzért harcolni fog Orbán, mert „aki nem akarja odaadni azt, ami a miénk, akkor el kell tőle venni”. Még tízmilliárdot kell megszerezni, de meglennénk az uniós források nélkül is, hiszen az csak a GDP 3 százalékát teszi ki.

