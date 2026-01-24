Orbán felidézte, ahogy a 90-es években lerészegedett a kaposvári színház büféjében

digitális polgári kördpk háborúellenes gyűléskaposvárorbán viktor
2026. 01. 24. 12:31

Orbánt is Szita konferálta fel, aki szokásához híven a Szabadság vándoraira vonult be. A polgármester méltatta a miniszterelnököt, amiért megépült ez az aréna, amelyben épp a háború ellen gyülekeznek.

Orbán szerint régi a barátság a Fidesz és Kaposvár között, először 1989 májusában járt itt, hogy meggyőzze a helyieket arról, hogy a kommunistákat küldjék el. Egy szamizdatterjesztő összejövetel volt, de járt itt színházban is, ugyanis a 90-es években sikk volt Budapestről színházba járni Kaposvárra. Arról sztorizott, hogy a színházi büfében összeakadt Eörsi István SZDSZ-es politikussal, akivel kölcsönösen sértegették egymást, és leitták magukat:

A sértegetés párbajba torkollott, a fegyvernem a pálinka volt, a mértékegység a fél deci. Eörsi István már nem él, isten nyugosztalja, ezért bátran mondhatom, hogy én nyertem. De erre nem emlékszem, a szemtanúk állítása szerint volt ez így.

A történet oda futott ki, hogy a büfézés közben leesett a hó, Orbán pedig Kaposváron ragadt, így volt ideje Szita Károllyal beszélgetni.

