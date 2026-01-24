Lázár: Minél többet kap Budapest, annál kevesebb jut nektek vidéken

Lázár elmondta, hogy a Fideszre mindig lehetett számítani nehéz helyzetekben. Mindig megvédték a magyarokat, soha nem vettek el tőlük semmit.

Legfeljebb elvettünk a bankoktól, a multiktól, az energiacégektől, a nemzetközi nagytőkétől. Ha a Tisza győz, mindenki veszít ebben az országban, akinek van valamije. Erről beszéljetek a következő hetekben és hónapokban

– adta utasításba Lázár, aki szerint egyedül ők beszélnek az egyszerű emberek hétköznapi problémáiról.

A vidéki magyarok Lázár szerint csak a Fideszre számíthatnak. „Én is vidéki vagyok, úgy is nézek ki, állítólag úgy is viselkedek” – mondta, hozzátéve, hogy húsz éve ismeri Orbán Viktor, aki szintén vidéki gyerek, sőt, ő a magyar vidék utolsó esélye.

„Mi, fideszesek nem a budapestiek ellen vagyunk, azokkal van bajunk, akik folyamatosan azt szajkózzák, hogy azért kell többet adni Budapestnek, mert ott termelődik az ország GDP-jének az egyharmada” – mondta Lázár, aki szerint ez nem érdem, hanem maga a probléma.

Minél többet kap Budapest, annál kevesebb jut nektek vidéken

– mondta Lázár, aki szerint a Tisza budapesti párt, nagyvárosi emberekkel, ha kormányra jut, a vidéknek kuss lesz a neve.