Belföld

Török Gábor elmondta, miért nem vesz részt vitákban és beszélgetésekben

2026. 01. 23. 20:32
Mindezt Mráz Ágoston egy elméletével igazolva.

Török Gábor kiposztolta a Nézőpont intézet vezetőjének, Mráz Ágostonnak a posztját arról, hogy Mráz szerint Brüsszel lecserélné Magyar Pétert, mert gyenge és kormányzásra alkalmatlan, helyette Bajnai Gordon és Kapitány István lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje.

Láttam valahol, hogy Mráz kolléga panaszkodott: miért nem veszek részt velük vitákban, beszélgetésekben. Gondolkoztam, hogy érdemes-e erre válaszolnom, de aztán szembe jött ez a friss »elemzés», így talán könnyebb lesz elmagyaráznom. Szóval: ha majd azt fogom mondani, hogy Orbán Viktort, aki gyenge és kormányzásra alkalmatlan, Moszkva le fogja cserélni Lázár Jánosra, aki Hódmezővásárhelyről a Karmelitába teszi át a szolgálati helyét, akkor bizony nekünk lesz közös témánk, érdemes lesz vitáznunk. Amíg viszont erről a »forgatókönyvről», meg arról is, amit ő mond éppen, egyaránt azt gondolom, hogy eszement hülyeségek, amiknek semmi közük nincs a politikai elemzéshez, kizárólag politikai célokat szolgáló hangulatkeltések, nekünk nincs dolgunk egymással. Elfogadom, tiszteletben tartom, hogy azt a munkát is el kell végeznie valakinek, én viszont csak a sajátomat szeretném folytatni. Megértésetekben bízva.

– írja Török a Facebook-posztban. 

