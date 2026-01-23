bűnügykarcagmaszkrablás
Maszkos rablók rontottak egy nőre, egy kiló aranyat és 15 ezer eurót vettek el a rémült asszonytól

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 23. 16:37
Kirabolt egy testvérpár egy nőt Karcagon. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a fivérek szerdán késő este dörömböltek egy karcagi ház ajtaján

A házigazda ajtót nyitott, mire két maszkos alakot pillantott meg, akik rögtön rátámadtak, ököllel többször megütötték és késsel megfenyegették. A támadók átkutatták a rémült nő házát, majd mobiltelefonokat, 15 ezer eurót, 320 ezer forintot és nagyjából egykilónyi arany ékszert vettek magukhoz, majd sietve távoztak.

A rendőrök azonosították a kisújszállási kötődésű, de budapesti elkövetőket. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai lakásukban fogták el a testvérpárt.

A rablással gyanúsított 27 és 31 éves férfit őrizetbe vették őket, majd letartóztatták.

