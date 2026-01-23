Megégett egy ötéves kisfiú egy disznóvágáson, bőrátültető műtéten esett át

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy öt éves kisfiú egy disznótoron a Bács-Kiskun megyei Szabadszálláson, számolt be az esetről az RTL Híradó.

A kisfiú testének öt százaléka égett meg.

Az RTL tudósítása szerint a kisfiú játék közben véletlenül beleülhetett egy fazékba, amiben forró víz volt. Nagymamája szerint a kisfiúnak fájdalmai vannak, folyamatosan sír.

Bőrátültető műtéten esett át

A gyermeket a Bethesda Gyermekkórházban ápolják, ma egy bőrátültető műtéten esett át. Orvosa azt mondta: a műtét jól sikerült.