balesetdisznóvágáskisfiú
Belföld

Megégett egy ötéves kisfiú egy disznóvágáson, bőrátültető műtéten esett át

24.hu
2026. 01. 23. 20:50
Nagymamája szerint a kisfiúnak fájdalmai vannak, folyamatosan sír.

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy öt éves kisfiú egy disznótoron a Bács-Kiskun megyei Szabadszálláson, számolt be az esetről az RTL Híradó.

A kisfiú testének öt százaléka égett meg.

Az RTL tudósítása szerint a kisfiú játék közben véletlenül beleülhetett egy fazékba, amiben forró víz volt. Nagymamája szerint a kisfiúnak fájdalmai vannak, folyamatosan sír.

Bőrátültető műtéten esett át

A gyermeket a Bethesda Gyermekkórházban ápolják, ma egy bőrátültető műtéten esett át. Orvosa azt mondta: a műtét jól sikerült.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hétgólos hátrányból mentett pontot a kéziválogatott Svájc ellen
Wossala Rozina a 24.hu-nak a Rácz Jenőt érintő kritikájáról: A kettőnk közti emberi kapcsolat teljesen irreleváns
„Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr" – visszavágott Orbánnak az ukrán külügyminiszter
Halálra fagyott két férfi Budapesten, a Parti sétányon találtak rájuk
Az olasz influenszer és üzletasszony Chiara Ferragni, akit súlyos csalással vádolnak egy jótékonysági kezdeményezéssel kapcsolatos ügyben, 2026. január 14-én érkezik a milánói bíróságra.
Ő volt a nagybetűs influenszer, de egy édesség elég volt ahhoz, hogy majdnem börtönbe kerüljön
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik