Kulja András beazonosította a Magyar Péterrel összeszólalkozó „magyar gazdákat”

Kulja András kétfelé osztotta a tiltakozó akció résztvevőit: a Tisza Pártot támogató gazdákra, illetve „fizetett kormánypárti propagandistákra”. Közösségi oldalán arról írt, hogy ők „a valódi magyar gazdákkal” voltak, őket biztosították támogatásukról.

Olyan szakemberek voltak velünk, akik a földből élnek, állatokat tartanak, akik tudják és ismerik az ágazat problémáit, és saját bőrükön érzik a kormány agrárpolitikájának következményeit. Akik tudják, mit jelent egy veszteséges év, mennyibe kerül egy liter tej előállítása, és miért hagyják el a fiatalok a vidéket.

Felsorolása szerint a valódi gazdák:

Bóna Szabolcs – agrármérnök, a Tisza Párt agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője, tejtermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozó szakember,

Az idézőjeles magyar gazdák

Kulja András azt írta: a Fidesz nem védi meg a magyar gazdákat,

csak gazdáknak álcázott közpénzzabáló megafonos propagandistákat

küldött balhézni Strasbourgba, olyan embereket, akiket a kormánymédia „magyar gazdaként” úgy próbált „eladni”, hogy Magyar Pétert „elhajtották” a tüntetésről. Szerinte a „felháborodott tüntetők” főleg propagandisták voltak:

Schauer Viktor László (Megafon),

Az EP-képviselő a „gazdák” közé sorolta Soltész Andrást, Tiszaszőlős fideszes polgármesterét is, aki boldogan fotózkodott Bohár Dániellel (Megafon), tehát

nem valódi gazdák szólaltak meg, hanem propagandisták, influenszerek és kommunikációs figurák, akiknek semmi közük a mezőgazdasághoz.

Szerinte a valódi gazdák velük, ők haza is indultak, mert nincs megállás a munkában számukra. A Mercosur-megállapodást egyébként a Fidesz és a Tisza Párt is elutasítja. Az Európai Unió és a dél-amerikai piaci szövetség, a Mercosur között létrejött szabadkereskedelmi egyezményt még jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is.

Magyar Péter: Óriási siker!

A Tisza Párt elnöke így értékelte, hogy pártja hét EP-képviselőjének szavazatával sikerült megvédeni a magyar gazdákat az egyezmény káros hatásaitól, az Európai Parlament ugyanis szűk többséggel (334 igen, 324 nem) elfogadta a néppárti képviselők javaslatát, amely megakadályozza a Mercosur-egyezmény hatályba lépését. Magyar Péter szerint a Fidesznek nem minden képviselője volt jelen a szavazásnál, ha a javaslatot nem támogatja hét képviselőjük, a magyar mezőgazdaság óriási bajba került volna.

Szerinte Orbán Viktor „csak beszél, a propaganda csak hazudik”, míg a Tisza cselekszik. Jelezte: felszólítják

az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadják el az Európai Parlament döntését, ne menjenek szembe az európai gazdák érdekével,

Orbán Viktort pedig arra, hogy végre álljon a magyar gazdák mellé, végezze el azt a munkát, amit ők elvégeztek az EP-ben.

Magyar Péter feltette a kérdést,

hol vannak most a gazdának maszkírozott, közpénzfaló propagandisták?