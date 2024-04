Tarr Zoltán Balog Zoltán helyett is bocsánatot kért

Tarr Zoltán református lelkész a következő felszólaló, aki a nyilvánosságban korábban is kritikusan beszélt Balog Zoltánról és az egyház mai állapotáról. Egészséges, szabad egyházak nélkül nincs egészséges magyar társadalom – idézte Gulyás Gergelyt. Igaza van, mondta, beteg a magyar társadalom, amiben kiemelt felelőssége van a magyar egyházaknak, majd elmondta, hogy az utolsó népszámlálás adatai szerint a magyarok tömegesen hagyják el az egyházakat, ugyanis nem kérnek a kurzuskereszténységből.

Tarr szerint ez világos üzenet az egyházaknak, még akkor is, ha ma is rengeteg becsületes ember van az egyházakban. Továbbá elmondta: a kegyelmi ügy világosan rámutatott, hogy az egyháziak és nem egyháziak más emberek, a bántalmazottak felé helyezik magukat. Elfogadhatatlannak nevezte, amit Balog Zoltán tett, és az is, ahogy azóta viselkedik, fogalmazott.

A tömeg skandálni kezdte, hogy Balog mondjon le, szerinte ez az eset is megtestesíti az állam és az egyház káros összefonódását. Mivel Balog nem kért bocsánatot a kegyelmi ügy áldozataitól, ezért a lelkész az ő és az egyház nevében is bocsánatot kért tőlük.

Elegünk van az ámításból!

– szögezte le, majd a tömeg is skandálni kezdte. A lelkész azt szeretné, hogy ne szóljon bele az egyház a politikába, különösen a pártpolitikába, de tegyen a közélet érdekében.

Tarr szerint a református egyház meg fogja oldani a „Balog-problémát”, és akkor fog a gyógyulás útjára lépni a magyar kereszténység és társadalom, amikor politikusok nem ülhetnek majd az egyházak vezetésében.