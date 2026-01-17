Orbán ismertette a mestertervét

A háború árnyékában lehetnek-e még nagy tervei Fidesznek?
– tették föl a kérdést a kormányfőnek. A kormányfő elsősorban négy tényezőt sorolt föl ennek alapjául:
- Ki kell maradni a háborúból. Ez egy napi veszély. Ez minden nap kopogtat az ajtón – mondta.
- A pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak – hangsúlyozta.
- A teljes foglalkoztatottság a harmadik tényező. Szerinte a nagy különbség a 2010 előtti és utáni Magyarország közt, hogy azóta már csak munkából lehet megélni. A magyar gazdaság ezért erős – véli a kormányfő.
- Család alapú társadalom megőrzését említette negyedikként. Nyugaton úgy látják, hogy minden fókusza az egyén, de Magyarországon a család az alapegység – mondta.
Elmondta azt is következő ciklusban tervezik
- egymillió forintra emelni az átlagbért,
- 400 ezer forintra akarja emelni a minimálbért,
- végig akarják vinni a 14. havi nyugdíjat.
- új agrárpolitikát szeretnének, a legmagasabb támogatást adva, amitől fantasztikus eredményeket vár Orbán Viktor.
- Továbbá Magyarország teljes energiafüggetlenségét is el akarja érni. Erre utalva Paks I. üzemidejének meghosszabbítását, és Paks II. megépítését említette, ami a villamos energia 60 százalékát jelenti majd hazánknak, a többit napenergiával kívánja megteremteni.
- Az olaj- és gázellátás tekintetében a vásárlást említette a kormányfő, utalva arra, hogy Azerbajdzsánból vásárolunk, ugyanakkor az orosz energiahordozóktól való függőséget nem említette. Valamint, a következő nagy tervként a mesterséges intelligenciát említette, amiben egyszerre van veszély és lehetőség.