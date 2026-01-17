“Nem lehet fiatal kalandorokra bízni azt, hogy kimaradjunk a háborúból”

Cigánd város polgármestere volt az utolsó „kérdező”, de igazából nem is kérdezett. „A vízállás rendben van, nincsenek slimfit árvízi hajósok, nálunk nem lesz partraszállás” – nyugtatta meg a miniszterelnököt és közönségét a polgármester.

Orbán kérdés híján arról kezdett el beszélni, miért fontos, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. Szerinte a régi háborúk megtizedelték a magyar lakosságot, ennek következtében vannak demográfiai problémáink.

Határozottan állítja, hogy az uniós vezetők háborúba fognak menni. Ma arra adunk pénzt Ukrajnának, hogy 800 ezer ember meghaljon, vagy hadirokkant legyen. Ha van erkölcsileg helyes álláspont, akkor az a béke álláspontja, nem szabad belesodródni a háborúba.

Csak az marad ki a háborúból, aki ki akar maradni. A Tisza és a DK nem akar kimaradni, mondta Orbán.

Két világháború is volt, ki akartunk maradni mindkettőből, de nem sikerült. A mostani háborúból Orbán szerint ki lehet maradni, de ezt nem lehet fiatal kalandorokra bízni, ezért a Fidesz a biztos választás Orbán szerint.