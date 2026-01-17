orbán viktorkocsis mátéfideszmiskolc
Orbán Viktor: A szülők felelőssége is, hogy sok fiatal szembefordult a kormánnyal

A kommenteléshez kért segítséget Orbántól a következő kérdező

Orbán Viktor / Facebook
admin Horváth Csaba László
2026. 01. 17. 13:24
Orbán Viktor / Facebook

Mit lehet válaszolni azoknak a kommentelőknek, akik azt írtják, hogy minden most bevezetendő jóléti intézkedés hitelből van?

– Így kért segítséget a kommenteléshez a következő kérdező.

A magyar gazdaság hitelezettségét hozta föl erre Orbán. Azt mondta, hogy a magyar gazdaság jó rég óta nem tudja fedezni minden kiadását a bevételekből. Ennek az az oka, hogy Magyarország a rendszerváltáskor nagy adósságállományt örökölt.

Az hosszú, sok éves folyamat lesz elérni, hogy ne kelljen hitelt fölvenni.

Azt szeretné elérni, hogy mi adjunk kölcsön másoknak.

„Ez olyan szép” – mondta.

Az adósságállományról szólva azt mondta, hogy az egy évben megtermelt javak 73-74 százaléka az eladósodottság. Tehát butaság azt állítani, hogy a mostani intézkedések hitelből van, az hamiskártyás – tette hozzá.

