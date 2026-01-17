2026-os hosszú hétvégék és ünnepnapok: itt a lista a szabadságtervezéshez

Az idei év ünnepnapok terén is tervezést igényel, ezért fontos segítséget jelenthet egy táblázat, amely összesíti a 2026-os ünnepeket és hosszú hétvégéket, és segít a szabadság megtervezésében is. A portfolió listára tette, mikor lesznek ünnepnapok és hosszú hétvégék 2026-ban, illetve mikor esnek ünnepnapok 2026-ban hétvégére. Hány háromnapos és négynapos hosszú hétvége lesz? Milyen napokra esik karácsony 2026-ban? Íme a válaszok. A lista – mint megírtuk – már a közlönyben is megjelent.

Szombati munkanapok

A munkaszüneti napok 2026-os tervezése terén a szombati munkanapok 2026-os munkarendje az egyik legfontosabb tényező. 2026 a szombati munkanapok terén nem hoz jelentős változást a szombati munkanapok 2025-ös munkarendjéhez képest, hiszen ahogyan 2025-ben is három szombati munkanap volt,

2026-ban is három egynapos „ ledolgozós” hétvégével kell számolni:

Az első rögtön az év elején volt, január 10-én volt, a szilveszteri hosszú hétvége miatt. Szombati munkanap lesz továbbá 2026-ban augusztus 8-a, és december 12-e. Előbbire az augusztus 20-ai négynapos hosszú hétvége miatt van szükség, decemberben pedig december 24-ei pihenőnapot dolgozzuk le. December 24-e, Szenteste tehát 2026-ban sem lesz munkaszüneti nap.

Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban

május 1-je péntekre esik, így itt háromnapos pihenő jön a munkahelyeken.

a pünkösd szintén májusban lesz, így ismét háromnapos hétvége alakul ki 25-ével, hétfővel.

október 23-a péntekre esik, így ősszel is lesz egy háromnapos pihenő.

2026-ban március 15. és november 1. is vasárnapra esik, így ezen ünnepnapok miatt nem lesz hosszúhétvége 2025-ban.

Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban

A 2026-os év máris egy négynapos hosszúhétvégével indult: január 1-je csütörtöktől január 4-e, vasárnapig lehetett pihenni.

április 3-án lesz nagypéntek, 5-én húsvétvasárnap, 6-án húsvét hétfő, így itt is a már megszokott négynapos húsvéti hosszúhétvégére számíthatunk.

augusztus 20-a csütörtökre esik, így az államalapítás ünnepe négynapos hosszúhétvégévé alakul, de előtte augusztus 8-án, szombaton azt a plusz pénteket le kell dolgozni.

december 25-e péntek, december 26-a pedig szombat lesz, azonban ismét „megadják” a december 24-ét előtte. Így tehát a karácsonyi hétvége december 24-től 27-ig tart.

Nemzeti ünnepek 2026-ban

A magyar nemzeti ünnepek közül 2026-ban március 15-e vasárnapra esik, így idén márciusban nem lesz hosszú hétvége. 2026. október 23-a péntekre, míg az államalapítás ünnepe, augusztus 20. csütörtökre esik, tehát – mint írtuk – mindkét ünnep során négynapos hosszú hétvége várható.