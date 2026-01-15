bűnügyrablásII. kerület
Maszkban raboltak ki egy boltot Budán, ezt a férfit keresik – videó

2026. 01. 15. 15:20
Kiraboltak egy boltot Budán. A Budapesti Rendőr-főkapitányság rablás bűntettének gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

A BRFK tájékoztatása szerint a maszkot viselő férfi december 11-én 12 óra 47 és 12 óra 50 perc között megfenyegette a II. kerületi üzlet alkalmazottját, és pénzt vitt el a kasszából. Az elkövetőről felvétel készült.

A II. kerületi nyomozók azt kérik, hogy aki a felvételen látható férfit a maszk ellenére felismeri, személyazonosságával, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

