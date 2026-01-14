2026 legelején a Tisza Párt a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudó felnőttek körében 10 százalékpontos előnyben volt a Fidesz–KDNP-vel szemben – tette közzé legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményét az IDEA Intézet.

„Az elmúlt egy évben kevés változás történt a pártok erőviszonyaiban, a Tisza előnye nőtt, igaz, hibahatáron belüli mértékben. Hasonlóan az előbbi tendenciához, ha az év elején országgyűlési választást tartottak volna Magyarországon a DK az előző évhez hasonlóan 2026 első hónapjában is elérte volna a frakcióalapításhoz szükséges 5 százalékos parlamenti küszöböt, a Mi Hazánk viszont éppen elmaradt volna ettől a szinttől” – fűzte hozzá a méréshez az intézet, amely így továbbra is úgy számol, hogy Dobrev Kláráék pártja bejut a parlamentbe. A kormánytól független közvélemény-kutató cégek közül az IDEA az egyetlen, amelynek mérései ezt mutatják, a többi mérés általában azt vetíti előre, hogy a Tisza és a Fidesz–KDNP listája mellett a Mi Hazánk listája érheti el a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékot.

Január elején összességében a felnőtt népesség 35 százaléka szavazott volna TISZA Pártra, miközben 27 százalék volt a Fidesz–KDNP támogatottsága. A teljes népesség körében a DK és a Mi Hazánk szavazóinak aránya egyaránt 4 százalékos szintet ért el – folytatja az eredmények ismertetését az intézet, megfogalmazva, hogy méréseik szerint az elmúlt egy évben összességében csak kisebb változások történtek a hazai pártok erőviszonyaiban. „A Tisza előnye, a teljes népesség és a biztos szavazó, pártot választani tudók körében is hibahatáron belüli mértékben növekedett, a Mi Hazánk támogatottsága hasonló mértékben csökkent – viszont ezzel a párt támogatottsága a parlamentbe jutási küszöbérték alá esett” – közölték.

Adatfelvételi információk

Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2025. december 31. és 2026. január 6-a között vette fel, online kitölthető kérdőív segítségével. Mint írják, a vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére nézve, iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében.

A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségioldal-felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. A 1500 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±2,3 százalékpont – tették még hozzá.