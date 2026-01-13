Burkolatlan padló, levert falak: harmadik világbeli állapotok a gödöllői SZTK-ban

Levert falak és burkolatlan padló fogadta a 444.hu egyik olvasóját a Gödöllői SZTK-ban, ahová terhesgondozásra ment – számol be a portál az esetről, amelyhez számos fotót is mellékeltek.

A fényképekről riasztó hangulat árad, ezért a portál megkérdezte az üzemeltető Semmelweis Egyetemet az okokról. ,Azt a választ kapták, hogy a több épületből álló rendelőt az elmúlt évek „intenzív használata” miatt fel kellett újítani. A renoválás tavaly kezdődött, az épület jelenlegi állapota csupán átmeneti.

Azért fogadják ilyen körülmények között a pácienseket, hogy ne kelljen Budapestre utazniuk ambuláns ellátásért, a felújítást pedig úgy szervezték, hogy a betegellátás folyamatos legyen.

Azt írták, a betegek – különösen a várandós kismamák – biztonsága érdekében minden lehetséges óvintézkedést megtesznek a por és egyéb kellemetlenségek minimalizálása érdekében, ezért például gyakran takarítanak, illetve elkülönítik a munkaterületeket.

A tervek szerint hamarosan befejeződik a felújítás.