időjáráskormányzattájékoztatástél
Belföld

Ónos eső: rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ

Körös Gábor / 24.hu
24.hu
2026. 01. 13. 14:32
Körös Gábor / 24.hu

A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írja közleményében, hogy az

ország Észak-keleti területén, a Győr-Budapest-Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással. Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre, területen senki ne induljon útnak, a biztonság az első!

Holnap túlnyomóan borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás, inkább csak délnyugaton van esély napos időszakokra. Estefelé északkeleten gyenge ónos eső, kisebb havazás nem kizárt, illetve a ködös tájakon zúzmaraképződés, ónos ködszitálás, illetve szitálás is előfordulhat.

Kapcsolódó
Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan
Születőben van már az anticiklon, ami ha a várakozásoknak megfelelően fejlődik, sarkvidéki fagyos levegőt zúdíthat egész Eurázsiára. Egyelőre úgy tűnik, hazánk kimarad az első hullámból.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán és Magyar is reagált arra, hogy kitűzték a választás időpontját
Mező Misi az apjáról: Ha úgy tartotta kedve, amikor hazajött bepiálva, előkerült a nadrágszíj, és ami belefért, bántott bennünket
Valójában Orbán Viktor dönt a választás időpontjáról
Ekler Luca példát mutatott sportszerűségből a Nemzeti Sport Gálán
Fleck Zoltán: Folyamatos a választási csalás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik