Ónos eső: rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ

A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írja közleményében, hogy az

ország Észak-keleti területén, a Győr-Budapest-Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással. Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre, területen senki ne induljon útnak, a biztonság az első!

Holnap túlnyomóan borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás, inkább csak délnyugaton van esély napos időszakokra. Estefelé északkeleten gyenge ónos eső, kisebb havazás nem kizárt, illetve a ködös tájakon zúzmaraképződés, ónos ködszitálás, illetve szitálás is előfordulhat.