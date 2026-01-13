Ónos eső: rendkívüli felhívást adott ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ

A Kormányzati Tájékoztatási Központ azt írja közleményében, hogy az
ország Észak-keleti területén, a Győr-Budapest-Szeged sávban ónos eső, fagyott eső hullik az előrejelzés szerint a következő órákban fokozatosan gyengülő intenzitással. Figyeljék a meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit, az érintett területre, területen senki ne induljon útnak, a biztonság az első!
Holnap túlnyomóan borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre van kilátás, inkább csak délnyugaton van esély napos időszakokra. Estefelé északkeleten gyenge ónos eső, kisebb havazás nem kizárt, illetve a ködös tájakon zúzmaraképződés, ónos ködszitálás, illetve szitálás is előfordulhat.
Kapcsolódó
Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan
Születőben van már az anticiklon, ami ha a várakozásoknak megfelelően fejlődik, sarkvidéki fagyos levegőt zúdíthat egész Eurázsiára. Egyelőre úgy tűnik, hazánk kimarad az első hullámból.