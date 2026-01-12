Puzsér nyilvános beszélgetésre hívta Orbánt

Puzsér Róbert Facebook-videóüzenetben hívta nyilvános beszélgetésre Orbán Viktort. A saját felületén és a Szélsőközép Facebook-oldalán is megjelent felhívásban a publicista-közgondolkodó konkrét időpont megnevezését kéri a miniszterelnöktől a diskurzus lefolytatásához.

Miniszterelnök úr! Az országgyűlési választás előtti időszakban különös jelentősége van annak, hogy a magyar állampolgárok a legfontosabb kérdéseikre ne marketingműhelyek kampányüzenetein és médiafelületek szalagcímein keresztül, hanem közvetlenül, érdemi diskurzus nyomán kapjanak választ

– mondja Puzsér, aki szerint a nyilvános párbeszéd a polgári demokrácia egyik legfőbb alappillére.

Jelzem önnek, hogy a Szélsőközép Produkció semmilyen külföldi forrásból nem részesül, a működésünket fedező bevételek egésze Magyarországról, magyar választópolgároktól származik, az ön által támasztott feltétel tehát maradéktalanul teljesül. Beszéljünk hát. Kérem, nevezze meg az önnek megfelelő időpontot, amikor megvitathatjuk Magyarország jelen helyzetét és jövőbeli kilátásait

– zárja felhívását a publicista-közgondolkodó.