orbán viktorpuzsér róbertbeszélgetés
Belföld

Puzsér nyilvános beszélgetésre hívta Orbánt

24.hu
24.hu
2026. 01. 12. 07:46
24.hu

Puzsér Róbert Facebook-videóüzenetben hívta nyilvános beszélgetésre Orbán Viktort. A saját felületén és a Szélsőközép Facebook-oldalán is megjelent felhívásban a publicista-közgondolkodó konkrét időpont megnevezését kéri a miniszterelnöktől a diskurzus lefolytatásához.

Miniszterelnök úr! Az országgyűlési választás előtti időszakban különös jelentősége van annak, hogy a magyar állampolgárok a legfontosabb kérdéseikre ne marketingműhelyek kampányüzenetein és médiafelületek szalagcímein keresztül, hanem közvetlenül, érdemi diskurzus nyomán kapjanak választ

– mondja Puzsér, aki szerint a nyilvános párbeszéd a polgári demokrácia egyik legfőbb alappillére.

Jelzem önnek, hogy a Szélsőközép Produkció semmilyen külföldi forrásból nem részesül, a működésünket fedező bevételek egésze Magyarországról, magyar választópolgároktól származik, az ön által támasztott feltétel tehát maradéktalanul teljesül. Beszéljünk hát. Kérem, nevezze meg az önnek megfelelő időpontot, amikor megvitathatjuk Magyarország jelen helyzetét és jövőbeli kilátásait

– zárja felhívását a publicista-közgondolkodó.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Takács Péter államtitkárként száll be a pápai kampányba
Változatos lesz ma az időjárás
Most már bármikor kitűzheti Sulyok Tamás a választások időpontját
„Már minket pörgetnek a vécén az újságok helyett” – Alap és Balzac, a Z generáció médiumai
Kósa Lajos rokonáé a megrogyott agrárcég, amelyben adófizetői pénzek is eléghetnek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik