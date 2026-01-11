Vérszemet kapott a börtönből szabadult férfi, miután pénzt kapott a társadalomba való visszailleszkedéséhez

Csalás, zaklatás és zsarolás miatt folytatnak eljárást egy 52 éves pilismaróti férfival szemben, aki az elmúlt hetekben – szabadulása után – többször kapott pénzt a sértettől, aki ezzel próbálta segíteni V. Attila társadalomba való visszailleszkedését.

A rendőrség közleménye szerint a gyanúsítottnak azonban ez nem volt elég. Vérszemet kapott és – először e-mailben, valamint telefonon küldött üzenetekben – további összegeket követelt a sértettől, aki megkérte őt, hogy többet ne keresse, ne zaklassa.

Sajnos a kérés nem érdekelte a zaklatót, aki telefonon kezdte hívogatni a sértette, majd a házához is elment. Többször előfordult az is, hogy V. Attila a sértett nevével visszaélve adományokat gyűjtött

– írták.

Az idős férfi ez megelégelte, és a rendőrséghez fordult segítségért. A feljelentést követően a váci nyomozók eljárást indítottak és több helyen is keresték a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, a börtönből alig pár hete szabadult férfit, azonban mivel a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, elrendelték a körözését.

A Pest vármegyei és a váci zsaruk végül a fővárosban fogták el a zsarolót, akit gyanúsítottként hallgattak ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.