Íme a top 10 legjobban fizető szakma Magyarországon: nem a politikus az első

admin Rugli Tamás
2026. 01. 10. 09:45

Az elmúlt öt évben az orvosok bére nőtt a legnagyobb mértékben a hazai szakmák közül, politikusnak lenni pedig közel sem a legjobban fizető „foglalkozás” volt Magyarországon a vizsgált időszakban, ha pusztán a fizetési adatokat nézzük – derült ki a HVG összesítéséből.

A portál annak járt utána, hogy az elmúlt években mely foglalkozások biztosították és biztosítják átlagosan a legmagasabb bért a hivatalos adatok szerint. A vizsgált időszak 2019-től 2024-ig terjed, a tavalyi béradatok megismerésére még várni kell.

A top 10 így alakult a HVG listája szerint:

  • Légiforgalmi irányító – bruttó 3 421 980 forint Ft
  • Légijármű-vezető, hajózómérnök – 3 135 069 Ft
  • Törvényhozó, miniszter, államtitkár – 2 263 869 Ft
  • Szakorvos – 2 092 133 Ft
  • Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője – 2 074 613 Ft
  • Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője – 1 825 697 Ft
  • Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője – 1 771 845 Ft
  • Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker – 1 740 793 Ft
  • Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője – 1 717 950 Ft
  • Vállalati stratégiatervezési egység vezetője – 1 699 765 Ft

A portál gyűjtéséből kiderül az is, hogy a vizsgált időszakban az általános orvosok fizetése nőtt a legnagyobb arányban, 227 százalékkal, tőlük éppen csak lemaradva jön a légijármű-vezető, hajózómérnök kategória 224 százalékkal. A dobogóra ebben az összevetésben még a fogorvosok fértek fel 199 százalékos bérnövekedéssel.

A teljes listát itt böngészhetik.

