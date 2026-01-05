180 ezer forintos fizetésemelést kaphatnak az országgyűlési képviselők

Márciustól 180 ezer forinttal nőhet majd az országgyűlési képviselők fizetése, számolta ki a HVG.

A lap cikkében emlékeztet, a Fidesz még 2018-ban döntött úgy, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, így azóta nem is kell minden évben új jogszabályt elfogadni a politikusok béremeléséhez.

Bár hivatalos KSH-statisztika majd csak február végén várható, a számolást már most könnyen el lehet végezni, az eredményben maximum pár ezer forintos eltérés lehet. Mivel a törvény szerint a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg, a tavalyi 727 ezer forinttal számolva nagyjából 2,18 millió forintot vihetnek majd haza a honatyák márciustól. Ez az összeg 2025-ben kicsivel több mint 2 millió forint volt.

A 2,18 milliós összeget viszont csak azok kapják majd, akiknek nincsen semmilyen parlamenti, kormányzati tisztségük, vagy bizottsági tagságuk. Ha ugyanis valaki tagja például az egyik parlamenti bizottságnak is, akkor már az alapbér 1,2 szerese, azaz 2,6 millió forint jár neki, míg ha frakcióvezető, akkor kétszeres juttatást (4,36 millió forintot) vihet haza, tették hozzá.

Külön kiemelik Kövér László házelnököt, aki a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja meg havonta. Így 5,89 milliót kaphat majd márciustól. Ez több mint 480 ezer forintos fizetésemelést jelentene. Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése pedig csaknem félmillió forinttal emelkedik majd jövőre, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd.

Orbán Viktor fizetése attól is függ, hogy nyer-e a Fidesz áprilisban, mert bár országgyűlési képviselőként ugyan biztosan többet keres majd márciustól 180 ezer forinttal, de a miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal.

Így a fizetése összesen 666 ezer forinttal nőhet, és meghaladhatja a 8 millió forintot, ha a Fidesz kormányon marad. A miniszterek egyébként szintén csak júliustól számíthatnak emelésre, azaz csak abban az esetben, ha az új kormánynak is tagjai lesznek.