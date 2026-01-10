24/7: A tél mint fegyver, a helyzet mint cudar

Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák

– ezt az ukrán miniszterelnök mondta arra, hogy az oroszok mindent ripityára lőttek Kijev körül, ami áramot termel – hozzátette, hogy aki tud, menjen oda, ahol még van villany, és igen, Ukrajnának van miniszterelnöke, Julija Szviridenkónak hívják, a Julija pedig bizony: egy női név.

Amikor lejárt ételre bukkanunk a hűtőben vagy életünk egy random szereplője tol egy fárasztó egotripet, emlékeztetni szoktam magamat és környezetemet, hogy ha az összes lehetséges időpont közül pont ugyanekkor élnénk, és az összes lehetséges koordináta közül csupán ezer kilométerrel keletebbre születünk, akkor szerencsésebb esetben drónokat joystickoznánk a ruszkik nyakába, szerencsétlenebb esetben meg éppen összefagynánk egy lövészárokban – és ezekben a változatokban még mind élünk, nem dőlt ránk egy panelház, mert ráesett egy hajóelhárító-rakéta.

Ebben a tekintetben az élet elég véletlenszerű, egy csomó másikban meg nem az. A hét elején nemzetközinek és sajtótájékoztatónak hívott rendezvényt tartott az ötödik Orbán-kormány, csütörtökön ráemelt egy kormányinfót, nagyrészt ugyanazon résztvevőkkel, sok tekintetben ugyanazokkal a kérdésekkel, amikre nemigen akad válasz: igen, felújítottunk egy orvosi rendelőt Nyírbátorban; nem, elképzelésünk nincsen, mi történik Venezuelában; pénzügyi védőpajzs nincsen, soha szó sem volt róla. Még egy kicsit várunk, és ez is történelem lesz.

Ha már történelem, valamint farfekvés, Ungváry Krisztiánnak több különleges skillje is van: az egyik az, hogy remek adottságú, de cudar jelenű borvidéken is remek bort készítsen, a másik az, hogy úgy találjon százéves párhuzamokat, hogy azok nem szájbarágósak. Sok jót nem ígérnek, de itt lehet találkozni velük.