kijevukrajnavitalij klicsko
Nagyvilág

Klicsko arra szólított fel mindenkit, hogy aki tudja, hagyja el Kijevet

Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 09. 14:39
Maxym Marusenko / NurPhoto via AFP

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra szólította fel pénteken az ukrán főváros lakóit, hogy akiknek van lehetőségük, átmenetileg utazzanak el Kijevből olyan helyre, ahol „alternatív” áramszolgáltatási és fűtési lehetőségek állnak rendelkezésre.

A polgármester azután tette közzé felhívását, hogy Oroszország újabb légicsapást mért Kijevre. Klicsko közlése szerint Kijev többlakásos házainak a fele – csaknem 6 ezer épület – távhőszolgáltatás nélkül maradt, miután az orosz támadás megrongálta a főváros létfontosságú infrastruktúráját. A városban a vízellátásban is fennakadások vannak.

A szolgáltatók mobil kazánházakkal látták el a szociális intézményeket, elsősorban a kórházakat és a szülőotthonokat, és az energetikai szakemberekkel együtt dolgoznak azon, hogy helyreállítsák az áram- és távhőellátást a kijeviek otthonaiban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabban megtörténjen

– írta Klicsko a Telegramon.

Hangsúlyozta, hogy a Kijev elleni mostani kombinált támadás volt a legfájdalmasabb a főváros létfontosságú infrastruktúrája szempontjából. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban az időjárási körülmények is kedvezőtlenek lesznek.

Energetikai terror

Mikola Kolisznik energetikai miniszterhelyettes sajtótájékoztatóján közölte, hogy több mint félmillió fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és környékén. A Kijev megyei Szlavutics városában teljesen megszűnt az áramszolgáltatás. Az orosz támadás következtében jelentős károk keletkeztek alállomásokban, nagyfeszültségű légvezetékekben, valamint energiatermelő létesítményekben is.

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a pénteki támadás során Oroszország célzottan azokat a területi kazánházakat vette célba, amelyek a lakosság távhőellátását biztosítják.

Ez energetikai terror, és kísérlet arra, hogy a telet fegyverré változtassák

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ezzel összefüggésben Olekszij Kucserenko parlamenti képviselő, az energetikai és bizottság alelnöke közölte: a rendelkezésére álló információk szerint Kijev számos kerületében a közszolgáltatók utasítást kaptak arra, hogy leeresszék a fűtővizet az épületeken belüli rendszerekből.

(MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gigantikus vámmegállapodást köt az Európai Unió Dél-Amerikával
1 milliárd dollárt utalt át brit kriptotőzsdéken a szankiciókat megkerülve az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda
Kijevben tüntették ki a magyar „fősárkányellátót”
Reuters: Trumpék azt fontolgatják, hogy megpróbálják lefizetni a grönlandiakat
Elmegyógyintézetbe vitték a villanyszerelőt, aki több tucat késszúrással végzett M. Dolli fitneszmodellel egy szexuális aktus után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik