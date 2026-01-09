angyalföldbűnügyemberölésfitneszmodell
Elmegyógyintézetbe vitték a villanyszerelőt, aki több tucat késszúrással végzett M. Dolli fitneszmodellel egy szexuális aktus után

Villanyszerelőként dolgozott korábban az a 33 éves férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy néhány nappal ezelőtt brutális módon meggyilkolt egy ismert fitneszmodellt Angyalföldön – tudta meg a 24.hu. Értesüléseink szerint a férfi harmincnál is több szúrással végzett M. Dollival. A 24.hu megtudta, mi motiválhatta az iszonyatos vérfürdőt rendező E. Gábort, illetve a férfi miket zsákmányolt az áldozatától.

