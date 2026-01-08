bűnügyemmberölésfitneszmodellvallomás
Egy ismert fitneszmodellel végzett több tucat szúrással az angyalföldi gyilkos

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 08. 17:26

Egy ismert fitneszmodellel végzett több tucat szúrással az angyalföldi gyilkos – tudta meg a 24.hu. Értesüléseink szerint a minősített emberöléssel gyanúsított férfi azt mondta a vallomásában, hogy találomra választotta ki az áldozatát, és azért végzett vele, mert elvesztette az állását, és így akart pénzhez jutni.

Rab Ferenc, a Főváros Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, a főügyészség megállapította, hogy a gyanúsított megalapozottan gyanúsítható előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel, ezért indítványozták a letartóztatását. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan a holnapi napon dönt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a  29 éves nő ismerősei értesítették a rendőrséget kedd délelőtt arról, hogy napok óta nem tudják elérni őt. A nő XIII. kerületi lakásának ajtaját a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök bent holtan találták a nőt. A hatóságok emberölés miatt rendeltek el nyomozást ismeretlen tettes ellen, majd hajtóvadászat indult.

A brutális mészárlást rendező férfit szerdán egy óra körül fogták el Kispesten.

