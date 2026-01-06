HungaroMet: Az elmúlt években nem volt jellemző, hogy ekkora területre adjunk ki figyelmeztetést a kialakuló hóréteg miatt

A délnyugati tájakra megérkezett a mediterrán ciklon újabb csapadékzónája, ott már nem egy helyen havazik, egyelőre zömmel gyengébb havazást jelentettek – közölte a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán. Mint írták:

a friss hó egyre nagyobb területet borít be, ráadásul estétől egyre többfelé intenzívebbé is válik a csapadékhullás. Északnyugaton továbbra is kisebb a csapadék esélye, és, ha esik is, az alapvetően kis mennyiség lesz.

Hozzátették: szerda estefelé dél felől újra kiterjedt havazás kezdődik a keleti tájakon, tehát szerdán napközben csak átmenetileg lesz csapadékszünet arrafelé.

Nem volt ehhez hasonló mostanában

Az elmúlt években egyáltalán nem volt jellemző, hogy ekkora területre adjunk ki első- és másodfokú figyelmeztető előrejelzést a kialakuló hóréteg miatt, és ehhez még társul a Dunántúl nyugati részén és az északkeleti harmadban megélénkülő, néhol megerősödő szél

– közölték, hozzátéve, hogy ezeken a tájakon hófúvásra kell számítani, északkeletre másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki.