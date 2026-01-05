a nap legfontosabb híreihírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. 01. 05.

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp Atilla
2026. 01. 05. 20:31
Mohos Márton / 24.hu

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Leállt az OTP alkalmazása, nem lehet utalni sem
Magyar Péter szerint ha nyer a Tisza, alkotmányos puccsot követhet el a hatalom
Kolumbiai elnök Trumpnak: Ha őrizetbe vesznek, azzal elszabadítják a jaguárt az emberekben
Gálvölgyi János: Hatalmas arány- és szereptévesztés, ha a miniszterelnöknek attól lesz szívinfarktusa, hogy kiesünk egy pótselejtezőből
Véget ért az a korszak, amikor a magyar történelem önmagában érdekes lehetett a világ számára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik