Amerikai ENSZ-nagykövet: nincs háború Venezuelában

Rendkívüli ülésen vitatja meg a venezuelai helyzetet az ENSZ egyik főszerve, a Biztonsági Tanács. Az USA, Kína, Egyesült Királyság, Franciaország és Oroszország állandó részvételével működő testület azután ül össze, hogy szombaton egy amerikai akció keretében a feleségével együtt elrabolták és New Yorkba szállították Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, aki épp a mai napon tehet először vallomást a bíróságon.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete hétfőn a Biztonsági Tanács ülésén azt mondta, hogy a hétvégi események ellenére

Venezuelában nincs háború.

„Nem szálltunk meg semmilyen országot, a bűnüldözés jegyében hajtottunk végre egy akciót jogszerű vádemelés alapján” – mondta a Guardian szemléje szerint Waltz, aki azt is elmondta, van precedens hasonló fellépésre: az Egyesült Államok 1989-ben ugyanígy fogta el Panama akkori vezetőjét, Manuel Noriegát.

Waltz azt is közölte, hogy Maduro bűncselekményeire vonatkozó „elsöprő erejű bizonyítékokat” be fogják mutatni az amerikai bíróságon. Emlékeztetett arra, hogy az elnökkel szemben „narkó-terrorizmusban való összeesküvés”,, valamint kokain- és fegyverkereskedelem ügyében emeltek vádat.

„Maduro nem csupán egy megvádolt drogcsempész, hanem egy illegitim elnök is volt” – fogalmazott a nagykövet.

Elmondta azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök kísérletet tett a diplomáciai rendezésre, de Maduro ettől elzárkózott.