Magyar Péter: A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Papp Atilla
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 05. 14:27FRISSÍTVE: 2026. 01. 05. 15:16
Kőrös Gábor / 24.hu

Orbán Viktor miniszterelnök év eleji nemzetközi sajtótájékoztatója után a kihívója, Magyar Péter is a sajtó elé áll. A Tisza elnöke az előttünk álló kampányidőszakról és a pártja kormányzati terveiről fog beszélni.

15:16
Papp Atilla

A Tiszának a kampányban sem lesznek óriásplakátjai

Magyar beszélt a kampányfinanszírozásról is: azt mondta, ezredannyi pénzből fognak gazdálkodni a kampányban, állami támogatást sem kapnak, nem terveznek óriásplakátokkal megjelenni. Az ingyenes felületeket használni fogják, oda kihelyezik a kisebb plakátjaikat.

Megismételte, hogy a képviselőjelöltjeik kampányát külön is lehet támogatni, ahogy a rendszerváltókártyák formájában magát a pártot is. Készpénzben nem fognak támogatásokat.

15:10
Papp Atilla

Tanács Zoltán: Csúcsminisztériumokat nem szeretnénk, vélhetően több minisztérium lesz, mint jelenleg

A HVG azt kérdezte, mikor derül ki, hány főből áll majd a Tisza kormány, és kik fogják alkotni a kabinetet. Magyar elmondta, hogy nem osztanak pozíciókat: az a fontos, hogy milyen programot hirdet a Tisza, és hogyan akarja megvalósítani. Elmondta, hogy a külügyi és gazdasági terület vezetőjét még januárban be fogják mutatni, februárban pedig felfedik az oktatáspolitikát vezető politikusukat is.

Ezután Tanács Zoltán vette át a szót: elmondta, hogy régóta tart a kormányzásra való felkészülés. A program tartalmi részét még e hónapban felfedik, de ugyanolyan fontos, hogy milyen személyi állománnyal kívánják megvalósítani a terveiket. Ezután rátért a kormányzati struktúrára is.

Csúcsminisztériumokat nem szeretnénk, vélhetően több minisztérium lesz, mint jelenleg. A belügyminisztérium az egy olyan behemót, amit mindenképpen szét kell szedni

– mondta Tanács Zoltán, hozzátéve, hogy az információ, digitalizáció és mesterséges intelligencia is saját tárcát érdemel, a szociális szféra, az oktatás és az egészségügy mellett. Azt ígérte, hogy senkinek, aki a közigazgatásban vagy NER-es cégekben dolgozik, nem kell tartania attól, hogy csak azért, mert ebben a rendszerben dolgos ember volt, a Tisza bármilyen retorzióval sújtaná. Ez a Fidesz módszere: a Tiszához rengeteg olyan ember érkezik, akit egy Facebook-lájk miatt bocsátottak el.

15:03
Papp Atilla

A Tisza januárban bemutatja a kormányprogramját

Magyar a saját jelöltjeit méltatta, majd kijelentette, hogy nincs olyan választókerülete a Fidesznek, ahol lábon a tiszások ne lennének jobbak. „Nagyon sokat leszünk az utcán, elvégezzük azt a munkát, amit se a kormány, se a régi ellenzék nem végzett el” – mondta.

Arra kérte követőit, hogy akiknek a közelgő nagy hidegben segítségre van szüksége, az jelentkezzen náluk. Ezer köbméter tűzifát vásároltak a rászorulóknak.

Készen állunk a kampányra, készen állunk a választásra

– összegezte Magyar, majd azt ígérte, hamarosan újabb szakértőket ismertetnek: a választásra ismert lesz a Tisza teljes szakértői csapata.

Még januárban bemutatják a Tisza valódi kampányprogramját: nem olyat, amelyet mesterséges intelligenciával írnak. Ennek már sok eleme most is ismert.

Ebben a kampányban az atombombákat az Orbán-kormány szolgáltatja: ez az elmúlt 16 év mérlege. Magyar azt ígérte, bemutatják, mivé vált az ország ez idő alatt.

Magyar beszéde véget ért, most következnek a kérdések.

14:56
Papp Atilla

Magyar Péter: Orbán a saját lidérces vágyainak szolgáltatta ki Magyarországot

Magyar ezután felsorolta a Tisza kormányprogramjának fő ígéreteit: a Tisza nem az ázsiai vendégmunkásokat, hanem a magyar munkavállalókat és vállalatokat fogja előnyben részesíteni, és az oligarchák helyett pedig az ápolókat, az orvosokat, a rendőröket, a tanárokat és a tanulókat. Megismételte, hogy az euró bevezetésén fognak dolgozni.

A végrehajtó-maffia helyett az európai ügyészséghez való csatlakozást fogják javasolni.

Orbán Európa-rekorder áfája helyett az egészséges élelmiszereknél, a vényköteles gyógyszereknél és a tűzifánál is csökkenti az áfát. Valódi nyugdíjemelést és adócsökkentést is ígért.

Gyűlöletkeltés és megfélemlítés helyett nemzeti megbékélésre fognak törekedni.

A társadalom többségének elszegényítése helyett hazahozzuk az uniós forrásokat, beindítjuk a magyar gazdaságot

– mondta, majd rátért a külpolitikára. „Orbán a saját lidérces vágyainak szolgáltatta ki Magyarországot. Nem fordulhat elő még egyszer, hogy az asztal szélére sodródunk a döntéseknél” – mondta Magyar.

14:49
Papp Atilla

Magyar szerint a Tiszáé az ország legszervezettebb politikai közössége

Magyar elmondta, hogy a Tisza nem támogatja a sorkötelezettség visszaállítását a Fidesz és a KDNP politikusaival szemben, akik a múltban ezt kezdeményezték. A Tisza emellett migránspaktumot sem támogatott soha, ahogy a jövőben sem fog, miközben a kormány embercsempészeket engedett szabadon. Felemlegette azt is, hogy a kormány a háború kitörésekor szorgalmazta Ukrajna felvételét az EU-ba.

Ezután rátért a Tisza terveire: azon fognak dolgozni, hogy a választások után a bőség évei következzenek.

Maroknyian indultunk el 2024 márciusában. Állami támogatás és pártstruktúra nélkül. Fél évvel később már fej fej mellett álltunk a 14 éve kormányzó kormánypárttal. 2024 októbere óta pedig a Tisza közössége minden hónapot megnyert: lépésről lépésre és tégláról téglára építettük fel a közösségünket, amely mára országszerte a legszervezettebb politikai közösség lett

– emlékezett vissza Magyar.

14:42
Papp Atilla

Magyar a Benes-dekrétumok ügyéről: Diplomáciai nyomásgyakorlást fogunk indítani Szlovákia ellen

Magyar felemlegette, hogy Orbán nem beszélt a Szőlő utcai botrányról, miközben a Trump által ígért pénzügyi védőpajzsról lényegében beismerte, hogy hazudott. Nem beszélt a Benes-dekrétumok körüli helyzetről sem: Orbán Viktor hallgatása ebben az ügyben Magyar szerint megdöbbentő, de miután a magyarok sírján ugráló román elnökjelöltet támogatta, Lázár János pedig leszlovákozta az egyik tiszás képviselőt, talán nem is annyira meglepő.

Diplomáciai nyomásgyakorlást fogunk indítani Szlovákia ellen

– ígérte Magyar, hozzátéve, hogy a közös európai fellépést a magyarellenes törvény ellen egyedül a Patrióták pártcsalád nem támogatta, melynek a Fidesz az egyik alapító tagja.

Magyar azt ígérte, hogy a Tisza kormányra jutása esetén ultimátumot adnak Szlovákiának, hogy vonja vissza a magyarokat és szlovákokat egyaránt hátrányosan érintő törvényt, ha pedig nem teszik meg, hazaküldik a budapesti szlovák nagykövetet.

14:35
Papp Atilla

Magyar azt ígéri, a következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót már nem Orbán tartja

Kezdésképp Magyar Péter mindenkinek egészségben és rendszerváltásban gazdag 2026-ot kívánt. Kármán András, a Tisza gazdaság- és adópolitikai tanácsadója és a kormányprogram egészéért felelős Tanács Zoltán is ott áll mellette.

Egy bukott miniszterelnök mesedélelőttjét hallottuk. Mindenről volt szó: 8 dimenziós összeesküvésekről és a valóság teljes letagadásáról. Egy dologról nem volt szó: magyarok millióinak mindennapjairól

– mondta Magyar, kiemelve, hogy sem az egészségügyről, sem a széteső vasúti közlekedésről nem beszélt. „Annyit tudok mindenkinek ígérni, hogy a következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani” – mondta Magyar.

Elmondta azt is, hogy nem lett repülőrajt, tovább robog az infláció.

