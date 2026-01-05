Magyar Péter: A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani

A HVG azt kérdezte, mikor derül ki, hány főből áll majd a Tisza kormány, és kik fogják alkotni a kabinetet. Magyar elmondta, hogy nem osztanak pozíciókat: az a fontos, hogy milyen programot hirdet a Tisza, és hogyan akarja megvalósítani. Elmondta, hogy a külügyi és gazdasági terület vezetőjét még januárban be fogják mutatni, februárban pedig felfedik az oktatáspolitikát vezető politikusukat is.

Ezután Tanács Zoltán vette át a szót: elmondta, hogy régóta tart a kormányzásra való felkészülés. A program tartalmi részét még e hónapban felfedik, de ugyanolyan fontos, hogy milyen személyi állománnyal kívánják megvalósítani a terveiket. Ezután rátért a kormányzati struktúrára is.

Csúcsminisztériumokat nem szeretnénk, vélhetően több minisztérium lesz, mint jelenleg. A belügyminisztérium az egy olyan behemót, amit mindenképpen szét kell szedni

– mondta Tanács Zoltán, hozzátéve, hogy az információ, digitalizáció és mesterséges intelligencia is saját tárcát érdemel, a szociális szféra, az oktatás és az egészségügy mellett. Azt ígérte, hogy senkinek, aki a közigazgatásban vagy NER-es cégekben dolgozik, nem kell tartania attól, hogy csak azért, mert ebben a rendszerben dolgos ember volt, a Tisza bármilyen retorzióval sújtaná. Ez a Fidesz módszere: a Tiszához rengeteg olyan ember érkezik, akit egy Facebook-lájk miatt bocsátottak el.