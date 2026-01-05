Magyar Péter: A következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani

Orbán Viktor miniszterelnök év eleji nemzetközi sajtótájékoztatója után a kihívója, Magyar Péter is a sajtó elé áll. A Tisza elnöke az előttünk álló kampányidőszakról és a pártja kormányzati terveiről fog beszélni.
A Tiszának a kampányban sem lesznek óriásplakátjai
Magyar beszélt a kampányfinanszírozásról is: azt mondta, ezredannyi pénzből fognak gazdálkodni a kampányban, állami támogatást sem kapnak, nem terveznek óriásplakátokkal megjelenni. Az ingyenes felületeket használni fogják, oda kihelyezik a kisebb plakátjaikat.
Megismételte, hogy a képviselőjelöltjeik kampányát külön is lehet támogatni, ahogy a rendszerváltókártyák formájában magát a pártot is. Készpénzben nem fognak támogatásokat.