A dunaharaszti képviselő-testület hathavi illetménynek megfelelő, azaz 12 millió forintos év végi jutalmat szavazott meg Szalay László polgármesternek, írja a 444.

A polgármester jutalmáról a december közepén tartott testületi ülésen döntöttek, amelyen mind a 12 dunaharaszti képviselő részt vett. Az erről szóló szavazáson Szalay nem voksolt, a Lokálpatrióták Dunaharasztiért Egyesület 7 képviselője, a Fidesz 2 képviselője, az 1 DK-s és az 1 független képviselő támogatta a javaslatot.

Szalay 2002 óta a 23 ezer fős Dunaharaszti polgármestere, eleinte az MSZP és az SZDSZ támogatásával, 2010 óta civil szervezetek támogatásával vagy függetlenként győzött a választásokon. A Fidesz 2010 óta nem indít polgármester-jelöltet Szalay ellen. 2024-ben 77 százalékos eredménnyel választották újra polgármesterré.

Mint arról beszámoltunk, Szlahó Csaba korábban fideszes, egy ideje független vecsési polgármesternek is 12 milliós jutalmat szavazott meg a helyi a testület, és 5 milliós plusz juttatásban részesült az alpolgármestere is.