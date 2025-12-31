12 milliós jutalmat érdemelt a fideszes polgármester

Hathavi fizetésnek megfelelő év végi jutalmat szavazott meg a vecsési képviselő-testület Szlahó Csaba polgármesternek – írja szerdai cikkében a 444.hu. Ez konkrétan bruttó 12 012 600 forintot jelent, de a szintén kormánypárti alpolgármester, Frühwirthné Halász Melinda munkáját is jelentős jutalommal, bruttó 5 405 700 forinttal ismerték el.

A portál szerint a jutalmakról azon a december 9-ei képviselő-testületi ülésen döntöttek, amelyikről két ellenzéki képviselő – a DK és a Mi Hazánk egy-egy politikusa – hiányzott, így a 11 fős testületből 9-en voltak jelen.

Nem minden jelenlévő voksolt igennel: Szlahó Csaba jutalmát 7 képviselő szavazta meg – ketten pedig tartózkodtak. A 444.hu okfejtése szerint, mivel a jegyzőkönyv tanúsága szerint az alpolgármester biztosan tartózkodott, így a 6 fideszes képviselő mellett vagy a polgármester vagy a másik DK-s képviselő szavazta meg még a jutalmat. Szlahó Csaba jutalma a törvény által előírt, bruttó 2 002 095 forintos havi jövedelmének majdnem forintra pontosan a hatszorosa.

Frühwirthné Halász Melinda jutalmát szintén 7 képviselő szavazta meg 1 tartózkodás mellett. A jegyzőkönyvből azonban nem derül ki, hogy ki volt a tartózkodó, és az sem, hogy a kilencedik jelenlévő miért nem szavazott – írja a portál.

Szlahó Csaba 2006 óta vezeti a Pest vármegyei települést, ám csak négyszer győzött fideszes színekben, mivel legutóbb, 2024-ben már függetlenként indult – és óriási fölénnyel, 72 százalékos eredménnyel győzött. A 444.hu emlékeztet: az egyéni választókerületében azonban tavaly is a Fidesz színeiben indult, és ott 75 százalékos eredménnyel szerzett mandátumot.