Bővült a NER kedvenc repülős cégének flottája: regisztrálták az első magyar Bombardier Global luxusgépet

Egy Bombardier Global 5000-es luxusrepülőgéppel bővült a budaörsi székhelyű Fly-Coop Kft. flottája. Ez lesz az első, Magyarországon regisztrált gép a kanadai repülőgyártó Global sorozatából. A NER leggazdagabbjai eddig külföldön regisztrált példányokat használtak előszeretettel – Mészáros Lőrinc például a hétvégi BL-döntőre menet.

A kínálat bővítéséről egy svájci repülős szaklap, a Ch-aviation.com számolt be április végén, azt követően, hogy a gép megkapta a magyar hatóságoktól az új, HA-EAR lajstromjelet.

A lap szerint a 2009-es gyártású, ultra nagy hatótávolságú sugárhajtású repülőgép először március 6-án állt szolgálatba magyar felségjelzés alatt, akkor Ausztrián belül repült karbantartásra, majd április 11-én visszatért Bécsbe, ahol további felújítási munkákat végeznek rajta.

A korábbi tulajdonos, a közel 150 repülővel rendelkező amerikai Solairus Aviation volt, amely interkontinentális utakra használta a gépet.

A Bombardier mellett a Fly-Coop kilenc másik business repülőgépet üzemeltet, amelyek között

egy Phenom 100,

két Phenom 300,

egy Beechjet 400,

egy Beechjet 400A,

két Hawker 400XP,

egy Hawker 850XP

és egy sor helikopter is található.

Sokáig egy osztrák bejegyzésű Bombardier Global 6000-es volt a NER-elit kedvenc gépe. Az OE-LEM lajstromjelű repülőt rendszeresen használta Mészáros Lőrinc és családja, de Orbán Viktor és Szíjj László, a Duna Aszfalt tulajdonosa is repült a fedélzetén. Szíjj egy másik, hasonló géppel is utazgatott. Az év elején pedig egy még újabb, 22 milliárd forintot érő magángéppel fotózták le Mészárost és feleségét, Várkonyi Andreát a budapesti reptéren. Az OE-LOT, osztrák lajstromjelű Bombardier Global 6500-asról a felcsúti milliárdos elismerte, hogy hozzá köthető. Ezzel utazott a szombati BL-döntőre is Münchenbe, amit nem érez túlzásnak.

A magyar oligarchák kezdetben azért vették igénybe a osztrák regisztrációjú repülőket, mert olyan bizalmi alapon működő cégek üzemeltették azokat, amelyek nem engedtek betekintést a tulajdoni viszonyokba.

Forrásaink szerint egy olyan használt Global 5000-ért, amelyet a bécsi reptéren fotóztunk le, 15–20 millió eurót (6–8 milliárd forintot) is elkérnek a piacon.