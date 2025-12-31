Orbán digitális honfoglalást hirdetett, Gyurcsány visszavonult, megtartották a betiltott Pride-ot – tíz trendfordító esemény 2025-ből

2025-öt mindenki 2026 felől nézte. Habár trendfordító események már tavaly is történtek – a Fideszre a kegyelmi botránnyal rászakadó morális válság, ezzel egy időben az új kihívó felemelkedése –, mindkét nagy párt számára döntő fontosságú volt, hogy milyen pozíciókat foglalnak el a választás előtti évben.

Az idei év a Fidesznek arról szólt, hogy a Tisza Párt feltűnésével és a régi ellenzék bukásával létrejött új küzdőtérhez képes-e alkalmazkodni, újrapozicionálni magát, egyúttal visszaszerezni a kezdeményezést, Magyar Péteréknek pedig a one man show kibővítése, a kormányzóképesség felmutatása és a közvélemény-kutatásokban egyre magabiztosabbá váló előny stabilizálása volt a fő feladat. Mindeközben a talpon maradt kispártoknak a Fidesz–Tisza háború árnyékában a létezésüket kellett igazolniuk.

Következzen az a tíz közéleti esemény, amelyektől a leghangosabb volt 2025-ben a hazai nyilvánosság.

10. Jelentés az MNB-alapítványok gazdálkodásáról

Miután Matolcsy György tizenkét év után távozott a Magyar Nemzeti Bank elnöki székéből, márciusban kipattant a botrány a régóta az újságírói érdeklődés homlokterében levő jegybanki alapítványok körül. Az Állami Számvevőszék közzétette jelentését, melyben komoly veszteséget okozó döntéseket azonosított az alapítványi gazdálkodásban, és feljelentést tett.

Az ügy lényege, hogy

a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és a szervezet vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. közel 500 milliárd forintnyi összeget helyezett el rossz befektetésekben, ami miatt a pénz jelentős része elpárolgott, miközben a jegybankelnök fiánál és üzlettársainál, akik feltűntek az alapítvány köré szervezett céghálóban, mesés vagyonok keletkeztek.

Az ÁSZ-jelentés nyomán a Fővárosi Főügyészség nyomozást indított csalás és hűtlen kezelés gyanújával.

Habár az alapítványokról számos korábbi sejtés igazolódott, a céghálókkal, magántőkealapokkal és vagyonkezelőkkel átszőtt, egy évtizede épülő történetből mégsem kerekedett olyan országos botrány, amelynek a hullámai a politika felső szintjéig csaptak volna, sőt Orbán Viktor azóta sem tolta el magától Matolcsyt, helyette a múltban szerzett érdemeit hangsúlyozta.

9. A Tisza sikerrel veszi a jelöltállítást

Többszöri halasztás után novemberben – egyetlen választókerület kivételével – a Tisza Párt felfedte egyéni képviselőjelöltjeit. Előbb, mint a Fidesz, ahol a körzetek 40 százalékában jelöltcsere várható, aminek a kormányoldal még mindig nem ért a végére, az év utolsó előtti napjára is jutott bejelentés. Magyar Péter korábban azzal dicsekedett, hogy nem „szivarfüstös szobákban”, hanem a közösség bevonásával, demokratikus úton választják ki a jelöltjeiket, és bár nem világos, milyen mérlegelési szempontok szerint döntöttek először a szimpatizánsok, majd a kerületben élők, hogy ki hívja ki helyben a Fideszt (hiszen a nyilatkozatstopra ítélt jelöltekről csak pársoros életrajzok váltak ismertté az előválasztás kezdetén), valóban sikerült olyan személyeket találni, akik a politikán kívülről érkeznek. Más közelítéssel:

politikai rutin nélküli újoncokkal futnak neki a választásnak – ennek minden előnyével és hátrányával.

Emellett a Tisza az összes ismert arcát beveti, köztük olyan hírességeket, mint Nagy Ervin színész és Rost Andrea operaénekes, de indul Tarr Zoltán alelnök és Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök is, miként maga Magyar is. Ezzel éles kontrasztot teremtenek a Fidesszel, amelynek választásról választásra egyre kevesebb frontpolitikusa méreti meg magát: a mostani kormányban csak négy miniszternek van egyéniben szerzett mandátuma, és közülük Lázár János biztosan nem újrázik.

8. Egyre zajosabb a Szőlő utcai botrány