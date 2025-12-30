Berkó Attila Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispán lehet a Fidesz jelöltje a szolnoki körzetben. A kormányhivatal vezetője erről nemrégiben maga számolt be, jelezve: „fontos állomásnak” tartja, hogy a Szolnok és térsége Fidesz csoport tagjai támogatásukról biztosították az országgyűlési képviselő-jelöltséghez.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a jogász végzettségű hivatalvetető a politikai szerepvállalásra tekintettel elhagyná hivatalát.

A bejelentés ugyanakkor arra utal, hogy a kormánypárt új jelöltet állíthat a körzetben. A 2018-as és a 2022-es parlamenti választáson Szolnokon még Kállai Mária indult a Fidesz színeiben. A hivatalos jelölésről a párt országos döntéshozó testületei határoznak, de a helyi szervezet támogatása fontos lépésnek számít a jelöltté válás folyamatában – emlékeztetett a Telex.

A Tisza Párt a körzetben Rost Andrea operaénekest indítja képviselőjelöltként.

Berkó Attila 2022 óta a megyei kormányhivatal vezetője, előtte igazságügyi területen igazgató, főigazgató és kormánymegbízott volt ugyanott. A főispán életrajza szerint korábban, 1992-2007 a gyermekvédelemben dolgozott Budapesten körzetközponti vezetőként.

Orbán Viktor miniszterelnök novemberben generációváltást hirdetett, melynek keretében rutinos politikusokat kirostálva a körzetek 40 százalékában lecseréli jelöltjét a Fidesz.