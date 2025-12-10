fideszképviselőjelöltparlamenti választásválasztás
Belföld

Generációváltás: a körzetek 40 százalékában lecseréli jelöltjét a Fidesz, rutinos politikusokat rostált ki Orbán

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Dienes Gábriel
admin Spirk József
admin Bita Dániel
2025. 12. 10. 05:55
Adrián Zoltán / 24.hu
Bár a hivatalos és végleges jelöltlistára januárig várni kell, lassan teljessé válik a névsor, hogy kiket küld harcba az áprilisi országgyűlési választáson a Fidesz. A frontpolitikusok szinte mind mentesülnek a terepmunka alól – ezúttal már Kósa Lajos és Lázár János sem indul egyéniben –, ugyanakkor lapunk megtudta, hogy nem Takács Péter az egyetlen államtitkár, aki az utolsó pillanatban jelölt lehet: Győrben Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettest vethetik be. Budapesten és a megyei jogú városokban szinte teljes sorcserét hajt végre a kormányoldal a fiatalítás jegyében, sok helyen az elődjüknél 20–30 évvel fiatalabb, az önkormányzatokban edződött politikusok állnak rajthoz. Az idősebbek közül jó páran elbuktak a TikTok-kihíváson, így rutinos politikusok sora vonul vissza a parlamenti politizálástól, jobbára nem önszántukból. Összességében a fölényes győzelem ellenére a fideszes jelöltek 40 százaléka lecserélődhet a négy évvel ezelőttihez képest – térképre is tettük őket.

Orbán Viktor generációváltást hirdetett a Fidesznek a tavaszi parlamenti választáson – és kiemelten a megyei jogú városokban – induló egyéni képviselőjelöltjei körében. A miniszterelnök elmondása szerint a kormánypárt elnöksége már döntött a 106 jelöltről, ő pedig mindegyikükkel egyeztetett az előttük álló feladatról.

A Fidesz még ezt megelőzően azt közölte, hogy a Kövér László vezette országos választmány szokás szerint januárban határoz arról, kik induljanak. Bár formálisan valóban a választmány véglegesíti a jelöltlistát, a párt hagyományai szerint a személyes casting után a pártelnök-miniszterelnök szava a döntő a kérdésben. Kósa Lajos ezt erősítve az Ultrahang podcastban elmondta, hogy Kubatov Gábor ügyvezető alelnök javaslata alapján az elnökség ajánlja a jelölteket a választmány figyelmébe.

Kubatov a hétvégén elárulta, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecserélik, ami egybevág összesítésünkkel, de néhány körzetben hivatalos bejelentés híján még most is csak találgatják, ki lesz a befutó. Így volt ez Pápán is, mígnem a múlt héten lapunk megírta, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár próbálkozhat. A nyáron Kövér még azt adta hírül, hogy Kiss Gábor jogászt nevezték ki választókerületi elnöknek, Takács viszont cikkünk megjelenése után elismerte, hogy már ő látja el a tisztséget.

Varga Jennifer / 24.hu Takács Péter

Helyenként a pártközpont a saját politikusait is meglepte a személycserékkel, és akadnak olyan körzetek is, ahol a hivatalban lévő képviselő nem kapott megerősítést „felülről” az újrainduláshoz, ezért teljes gőzzel igyekszik megfelelni az elvárásoknak.

Összességében a jelöltcserékről elmondható, hogy parlamenti veteránok helyett fiatalabb, országosan azonban alig ismert politikusok – polgármesterek, alpolgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, hivatalvezetők – kaptak bizalmat választókerületi elnökként, és szállhatnak szembe a Tisza Párt jelöltjeivel, illetve több, eddig inkább szakpolitikusként ismert államtitkárra is ez a feladat vár.

Alább térképre tettük a 106 választókerületet, jelezve azokat, amelyekben a 2026. áprilisi választáson a kormánypárt lecserélheti a jelöltjét a négy évvel ezelőttihez képest.

Nem véletlen az sem, hogy a miniszterelnök kiemelte a megyei jogú városokat: a közvélemény-kutatások szerint ezekben masszívan a Tisza vezet. Új jelölttel kísérletezik a Fidesz Zalaegerszeg és Nyíregyháza mellett Szombathelyen, Pécsen, Miskolcon és Szegeden, míg Győrben és Debrecenben mindkét, illetve mindhárom 2022-es indulóját leváltotta a kormánypárt. Budapesten pedig alig néhányan maradtak a helyükön a 2022-es vereség után.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Visszavonják a Szőlő utca korábbi igazgatójának kitüntetését
A nap legfontosabb hírei - 2025. december 09.
Rejtélyes köhögés: hirtelen több tucat gyerek lett rosszul egy vidéki iskolában
Siketnéma Varga Imi egyik gyereke: 3,5 éves korában vették észre, hogy a kisfiú nem hall
„Nem volt ezzel semmi probléma” – mondta Szijjártó a Putyin–Orbán-találkozón történt súlyos félrefordításokról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik