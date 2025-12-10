Generációváltás: a körzetek 40 százalékában lecseréli jelöltjét a Fidesz, rutinos politikusokat rostált ki Orbán

Orbán Viktor generációváltást hirdetett a Fidesznek a tavaszi parlamenti választáson – és kiemelten a megyei jogú városokban – induló egyéni képviselőjelöltjei körében. A miniszterelnök elmondása szerint a kormánypárt elnöksége már döntött a 106 jelöltről, ő pedig mindegyikükkel egyeztetett az előttük álló feladatról.

A Fidesz még ezt megelőzően azt közölte, hogy a Kövér László vezette országos választmány szokás szerint januárban határoz arról, kik induljanak. Bár formálisan valóban a választmány véglegesíti a jelöltlistát, a párt hagyományai szerint a személyes casting után a pártelnök-miniszterelnök szava a döntő a kérdésben. Kósa Lajos ezt erősítve az Ultrahang podcastban elmondta, hogy Kubatov Gábor ügyvezető alelnök javaslata alapján az elnökség ajánlja a jelölteket a választmány figyelmébe.

Kubatov a hétvégén elárulta, hogy az egyéni jelöltek 40 százalékát lecserélik, ami egybevág összesítésünkkel, de néhány körzetben hivatalos bejelentés híján még most is csak találgatják, ki lesz a befutó. Így volt ez Pápán is, mígnem a múlt héten lapunk megírta, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár próbálkozhat. A nyáron Kövér még azt adta hírül, hogy Kiss Gábor jogászt nevezték ki választókerületi elnöknek, Takács viszont cikkünk megjelenése után elismerte, hogy már ő látja el a tisztséget.

Helyenként a pártközpont a saját politikusait is meglepte a személycserékkel, és akadnak olyan körzetek is, ahol a hivatalban lévő képviselő nem kapott megerősítést „felülről” az újrainduláshoz, ezért teljes gőzzel igyekszik megfelelni az elvárásoknak.

Összességében a jelöltcserékről elmondható, hogy parlamenti veteránok helyett fiatalabb, országosan azonban alig ismert politikusok – polgármesterek, alpolgármesterek, helyi önkormányzati képviselők, hivatalvezetők – kaptak bizalmat választókerületi elnökként, és szállhatnak szembe a Tisza Párt jelöltjeivel, illetve több, eddig inkább szakpolitikusként ismert államtitkárra is ez a feladat vár.

Alább térképre tettük a 106 választókerületet, jelezve azokat, amelyekben a 2026. áprilisi választáson a kormánypárt lecserélheti a jelöltjét a négy évvel ezelőttihez képest.

Nem véletlen az sem, hogy a miniszterelnök kiemelte a megyei jogú városokat: a közvélemény-kutatások szerint ezekben masszívan a Tisza vezet. Új jelölttel kísérletezik a Fidesz Zalaegerszeg és Nyíregyháza mellett Szombathelyen, Pécsen, Miskolcon és Szegeden, míg Győrben és Debrecenben mindkét, illetve mindhárom 2022-es indulóját leváltotta a kormánypárt. Budapesten pedig alig néhányan maradtak a helyükön a 2022-es vereség után.