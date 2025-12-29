Defekt miatt pár órára az útszélen hagyta az Audiját, mire visszaért, szétverték a kocsit

Defekt miatt néhány órára az út szélén hagyta az autóját a tulajdonos a Farmos és Portelek közötti útszakaszon, ám mire visszatért a megjavított pótkerékkel, ismeretlenek teljesen szétverték a járművet.

A Blikk és a Szol24 cikke szerint M. József, az Audi tulajdonosa a Facebookon számolt be az esetről. Mint írta, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közbiztonsága az elmúlt másfél-két évtizedben jelentősen romlott, és már az is komoly kockázatot jelent, ha az autóját valaki egyetlen éjszakára magára hagyja.

M. József pénzjutalmat is felajánlott a tettesek azonosítása érdekében.

„Figyelem! Pénzjutalmat ajánlunk annak az illetőnek, aki biztos információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban. Történt, hogy az autómmal defektet kaptam és mivel nem sikerült pótkereket intéznem, ott kellett hagynom az autót csütörtökön este 8 órától. Másnap reggel, mikor mentem volna érte, darabokba verték az autót” – fogalmazott az audis, akinek az autóján kitörték az összes szélvédőt, és „a motornál megrongáltak mindent”.

M. József közölte, hogy feljelentést tett a Jászberényi Rendőrkapitányságon, és kihívta a nyomozókat is.