Egy szabadnapos magyar rendőrt és egy szabadnapos román tűzoltót gázoltak halálra az M1-esen

2025. 12. 23. 07:47

Újabb részletek derültek ki az M1-es autópályán hétfőn történt tragikus balesetről.

A TV2 Tények beszámolója szerint egy középkorú, háromgyerekes családapa egy Opellel haladt a belső sávban Budapest felé, amikor egy román sofőr nekiütközött az autójának Bőny közelében. Mindkét jármű a szalagkorlátnak csapódott, majd a sofőrök félreálltak a leállósávba, hogy felvegyék a láthatósági mellényt, illetve elvégezzék a szükséges papírmunkát.

Ekkor érkezett egy román rendszámú furgon, amely nagy sebességgel a leállósávba hajtott. Először az utánfutónak ütközött, majd a két férfit is elütötte, végül mintegy 30 méterrel arrébb állt meg.

A két áldozat egy szabadnapos magyar rendőr és egy szabadnapos román tűzoltó volt.

Az Opelben a családapa felesége, az egyik lánya és annak barátja is bent ült, így a tragédia mindannyiuk szeme láttára zajlott le. Őket és a furgon sofőrjét is kórházba szállították könnyebb sérülésekkel.

