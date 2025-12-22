NAV: emelkedik az alanyi adómentesség értékhatára

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja – írja lapunknak eljuttatott közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bevétel jelenlegi 18 millió forintos felső határa 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos határt. A feltételeknek megfelelő, eddig is alanyi adómentes vállalkozónak nincs ezzel kapcsolatos teendője, az alanyi adómentességet újonnan választóknak pedig december 31-ig kell nyilatkozniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), amit legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehetnek meg.

Kedvezőbbé válik az átalányadózás is: 40-ről 45 százalékra nő ugyanis az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányada, amely 2027-ben már 50 százalék lesz.

Csökken a főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók havonta minimálisan fizetendő szociális hozzájárulási adóalapja (szocho) is: 112,5 százalék helyett havonta legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum 100 százaléka lesz. Jövőre az átalányadózókhoz hasonlóan a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozóknak is elegendő lesz negyedévente bevallaniuk a tb-járulékot és a szochót. Továbbá csökkennek az egyéni vállalkozók adminisztrációs terhei is: 2026-tól a biztosítotti bejelentéssel már nem kell foglalkozniuk, mert azt a NAV intézi hivatalból.

Duplázódik a belépési határ a kisvállalati adó (kiva) esetében, így 2026-tól már azok a cégek is választhatják ezt az adóformát, amelyek legfeljebb 100 főt foglalkoztatnak, és legfeljebb 6 milliárd forint bevétellel és mérlegfőösszeggel rendelkeznek. Ezzel párhuzamosan a kiesési határok 200 főre és 12 milliárd forintra nőnek. Nő a mezőgazdasági idénymunka és az egy munkáltatónál végezhető alkalmi munka éves kerete is: előbbi 210 napra, utóbbi pedig 120 napra emelkedik.