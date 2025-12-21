Szombat hajnalban holtan találták a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél Csudai Sándor fotóriportert – írta a Telex. „A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg” – válaszolta a portál megkeresésére az Országos Mentőszolgálat. Csudai az épület tetejéről eshetett le.

Csudai 1987-ben, Budapesten született, a Práter utcai Szakképző Iskolában tanult fényképészetet. A Mediaworks munkatársa volt, korábban dolgozott fotóstúdiókban, fesztiválokon, magazinoknak és online lapoknak is. Munkásságát 2015-ben Junior Príma-díjjal, 2019-ben a legtehetségesebb, 35 éven aluli fotósoknak odaítélt Hemző Károly-díjjal ismerték el, de volt Sajtófotó-díjas is.

Csudai halálhírét Lantos Gábor sportújságíró erősítette meg a Facebookon.