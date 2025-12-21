Augusztus végén írtuk meg, hogy Orbán Viktor lánya, Ráhel férjével, Tiborcz Istvánnal együtt elhagyta Európát. Tiborcz cége, a BDPST Zrt. lapunk kérdésére azt írta, hogy Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt. Az úticél New York volt, Orbán Ráhel így kommentálta a történteket: „Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni”.

Később New Yorkban a Miznon nevű izraeli étteremben fotózták le a házaspárt, majd Washingtonban édesapjával, a miniszterelnökkel hotdogozott.

Arról Hadházy Ákos független képviselő számolt be Facebook-oldalán, hogy Orbán Ráhel Magyarországra látogatott,

egy „szerény”, másfél milliós Celine táskát villantott tegnap az Erkel Színházban.

A politikus szerint ez már „az ötödik egy-két millás Chanel meg Celine tasi”, amit Ráheltől be tudott mutatni. A kormányfő lánya Szente Vajkkal, az Erkel Színház igazgatójával beszélget a képen.