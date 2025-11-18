orbán viktororbán ráhelhotdogwashington
Nagyvilág

Orbán Viktor: Spicy

admin Kerner Zsolt
2025. 11. 18. 17:11

Szép délutánt kívánok, fiatalember!

köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnököt közel-keleti angol akcentussal egy hotdogárus Washingtonban, amiről a miniszterelnök videót rakott ki a Facebookra. A videó azzal kezdődött, hogy a miniszterelnök New York-ban élő lánya, Orbán Ráhel azt mondja, mióta itt van, nem is evett hotdogot, és azzal zárul, hogy

Gyere, apa, csináljunk egy szelfit.

Majd csinálnak. Orbánék a két verzióból a csípőset kérték, ami a videó alapján csípős is lett. Mustárral ették a hotdogot, ami kifinomult gasztronómiai igényekre vall, hiszen ebben a kérdésben hatalmas a harc Amerika két partja között: New Yorkban 12 éves kor felett tilos ketchupot tenni a hotdogra, Chicagoban az alatt is, de a nyugati parton sűrűn tesznek rá.

A két hotdog hét dollárba került. Az sajnos nem látszik, hogy a miniszterelnök készpénzzel fizetett-e.

Végül a miniszterelnök elismerően azt mondja:

Spicy.

Orbán Viktor az amerikai elnökkel tárgyalni utazott Washingtonba, a lánya életvitelszerűen tartózkodik New York-ban.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A lengyelek szerint az oroszok robbantottak a lengyel vasúton
Meg akarták ölni a belga főügyészt, nyolc embert vettek őrizetbe
„Nem kritizálhatom azt, aki nem tud megölni egy másik embert” – interjú a Grúz Légió parancsnokával
Madárral ütközött az Air France Budapestre tartó gépe
Lakatos Péter: A társadalom tartozik a nemzetnek azzal, hogy hatékonyabban dolgozik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik