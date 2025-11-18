Orbán Viktor: Spicy

Szép délutánt kívánok, fiatalember!

– köszöntötte Orbán Viktor miniszterelnököt közel-keleti angol akcentussal egy hotdogárus Washingtonban, amiről a miniszterelnök videót rakott ki a Facebookra. A videó azzal kezdődött, hogy a miniszterelnök New York-ban élő lánya, Orbán Ráhel azt mondja, mióta itt van, nem is evett hotdogot, és azzal zárul, hogy

Gyere, apa, csináljunk egy szelfit.

Majd csinálnak. Orbánék a két verzióból a csípőset kérték, ami a videó alapján csípős is lett. Mustárral ették a hotdogot, ami kifinomult gasztronómiai igényekre vall, hiszen ebben a kérdésben hatalmas a harc Amerika két partja között: New Yorkban 12 éves kor felett tilos ketchupot tenni a hotdogra, Chicagoban az alatt is, de a nyugati parton sűrűn tesznek rá.

A két hotdog hét dollárba került. Az sajnos nem látszik, hogy a miniszterelnök készpénzzel fizetett-e.

Végül a miniszterelnök elismerően azt mondja:

Spicy.

Orbán Viktor az amerikai elnökkel tárgyalni utazott Washingtonba, a lánya életvitelszerűen tartózkodik New York-ban.