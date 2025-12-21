Halálos baleset Törökszentmiklósnál

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint négy jármű volt a részese annak a közúti balesetnek, ami szombaton késő este történt Törökszentmiklós külterületén, az M4-es autóút 115. kilométerszelvényénél. A rendőrség azt írta, hogy balesetben egy ember a helyszínen meghalt, többen megsérültek. Az érintett útszakaszon lezárták, a forgalmat a rendőrök elterelték.

Az Útinform tudatta, hogy azt írja, hogy rendkívül erős a nyugatról-keletre tartó tranzitforgalom az M1-es autópálya-M0-s autóút-M5-ös autópálya-M43-as autópálya útvonalon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy, azaz 60-as és a 21-es km között szakaszosan torlódik a forgalom.

Az M43-as autópálya határ felé vezető oldalán, Szeged elkerülő szakaszán baleset történt. A 10-es km-nél csak a leállósáv járható, 6 km-es torlódás alakult ki. Nógrádban az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).