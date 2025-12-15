A Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről, de a cégnek továbbra is garanciát kell vállalnia – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn.

Lázár János az utóbbi hónapokban zajos konfliktusba került a Strabaggal – amit egy ponton úgy jellemzett, hogy „átbasztak minket” –, és azt állította, hogy minden a cég hibájából történt az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszán, ahol a töltés megcsúszása miatt újjá kellett építeni a 150 ezer köbméteres talajszörnyet. (A lapunknak nyilatkozó geológus ugyanakkor drámai képet festett a magyar gyakorlatról, aminek természetes következménye az M30-as esete, az Átlátszó pedig arról írt, hogy az osztrák vállalat úgy építette meg az autópályát, ahogy az állam megrendelte.)

Az ÉKM hétfői közleménye szerint miután a Strabag készre jelentette az M30-as gyorsfogalmi úton kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását, a minisztérium szakemberei, a kivitelező, és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői kedden helyszínbejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak az érintett útszakaszon.

A tét az, hogy elfogadható-e az elvégzett munka, tartósan forgalom alá helyezhető-e a kérdéses útszakasz. Nagy Bálint államtitkár ugyanis hangsúlyozta: „az út akkor tekinthető kijavítottnak, ha ez a hiba nem fordul elő még egyszer. Ha a Strabag mostani beavatkozása nem oldja meg a problémát, akkor vissza kell jönniük”.

A minisztérium azt írta, a keddi ellenőrzésről pontos jegyzőkönyv készül, a hibák javítását csak akkor lehet elfogadni, ha minden körülményt rendben találnak a szakemberek, és a szükséges dokumentáció is valós és helytálló. Ebben az esetben a bejárás lezárásaként az MKIF visszaveszi a Strabagtól a munkaterületet, majd megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A művelet legfeljebb másfél-két napot vesz igénybe. Ezt követően indulhat újra – immár korlátozások nélkül – a forgalom a pályán.

A most befejezett jótállási javítás kiegészül egy utóellenőrzési tervvel is, amely rendszeres ellenőrzést ír elő a kivitelező Strabag számára. „Nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őriznie a Strabagnak, a kivitelezői felelősség ugyanis – a garanciális javítás elfogadására vonatkozó kedvező döntés esetén – sem ér véget a holnapi nappal” – mondta Nagy Bálint államtitkár. Az ellenőrzés kiterjed a burkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre, és a felszín alatti mérések további fenntartására.