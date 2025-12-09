Átlátszó: a Strabag úgy építette meg az M30-ast, ahogy az állam megrendelte

Az M30-as autópálya Szikszó térségében 2024 februárjában süllyedt meg mintegy 150 méteren, alig három évvel az átadás után. Az érintett szakaszt lezárták, a helyreállítás pedig azóta is késik. Lázár János építési és közlekedési miniszter többször bírálta a kivitelezőt, mondván: garanciában kell kijavítani a hibát, és a kormány nem fogadja el a határidők ismételt csúszását. Mint az Átlátszó.hu az eset kapcsán emlékeztetett, az Építési és Közlekedési Minisztérium sokáig nem engedte a Strabagnak, hogy nyilatkozzon, de ez mára megváltozott.

A portál közérdekű adatigényléssel megkapta a Strabagtól az építkezés dokumentumait, így betekinthettek abba, hogyan zajlott az M30-as tervezése és kivitelezése, valamint hogy mi okozhatta a pályamegcsúszást.

Mint írták, a megrendelő magyar állam (illetve a NIF Zrt.) az engedélyeztetés során a szokásos protokoll szerint járt el, a tervezést pedig a NIF mérnökei hagyták jóvá. A tervezésnél kiderült, hogy a 38. kilométernél problémás a talaj (a felszín alatti vizek miatt volt probléma) – ez alapján szabták meg, hogyan lehet építeni az utat. A 2023 októberi bejáráskor a 38-as kilométernél vízproblémát észleltek, ennek ellenére azt állapították meg, hogy a földmű tervezése az érvényben lévő műszaki előírások alapján történt. Illetve hogy azért lehetett vízprobléma, mert túl sok eső esett. A Strabag szerint ők nem hibáztak, de a békesség kedvéért vállalták a javítást. További részletekért kattintson.

Mint írtuk, Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint minden a kivitelező Strabag hibájából történt az M30-as autópálya Szikszó–Miskolc közötti szakaszán, ahol a töltés megcsúszása miatt újjá kellett építeni a 150 ezer köbméteres talajszörnyet. A lapunknak nyilatkozó geológus ugyanakkor drámai képet festett a magyar gyakorlatról, aminek természetes következménye az M30-as esete. Szerinte az lett volna a csoda, ha nem csúszik meg a gigatöltés Miskolcnál.