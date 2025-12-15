Orbán Viktor a Patriótának adott hétfői interjújában azt mondta az EU csütörtökön kezdődő csúcstalálkozójáról, hogy „nagyon sok pénz van az asztalon”, amivel a blokk területén befagyasztott 230 millió eurónyi orosz vagyonra utalt. A miniszterelnök szerint ennek az orosz vagyonnak „az elkobzását és az ukránoknak való átadását” tűzték ki célul az uniós vezetők, ami szerinte „felér egy hadüzenettel”, és „előretol minket a háború ösvényén”.

Az uniós nagykövetek egyértelmű többsége arról döntött múlt héten, hogy vészhelyzeti jogosítványokkal ruházzák fel az Európai Bizottságot, amivel megkerülték Magyarország vétóját az Oroszország elleni szankciók és a vagyon befagyatásának meghosszabbítása ügyében. Mint korábban írtuk, az uniós vezetők nagy többsége a befagyasztott vagyon terhére tervez hitelt adni Ukrajnának, viszont a magyar kormány az egész tervet romba dönthette volna egy vétóval, ami után a vagyon visszakerülhetett volna Oroszországba.

Orbán az interjúban azt mondta, kevés esélyt lát arra, hogy meg tudja akadályozni az orosz szankcióknak a meghosszabbításáról szóló hivatalos döntést, mivel a vezetők kétharmados többségének szavazata elegendő lesz ehhez az egyhangúság helyett. A miniszterelnök azt mondta, hogy alapvetően arról is csak egyhangúan lehetne dönteni, hogy mi legyen az orosz vagyonnal, azonban (a Bizottságnak adott vészhelyzeti jogosítványokra hivatkozva) könnyen lehet, hogy az uniós vezetők azt fogják mondani a vita során a csúcson, hogy erről a kérdésről is a szavazatok kétharmadával döntenek. Szerinte a kormánynak, ha már megakadályozni nem tudja a döntést, akkor azt kell kitalálnia, hogyan tud kimaradni a következményei alól. „Leginkább az orosz válaszcsapásokból kellene kimaradnunk” – tette hozzá.

„Az, hogy Magyarországtól elveszik az ellenállás jogát, miközben egy egyhangúságot igénylő kérdésről van szó, és Magyarország nem tudja megvédeni a saját érdekeit, az sért minden EU-s jogelvet, ezért amint írásban is megjelennek ezek a döntések, mi másnap reggel az Európai Bírósághoz fogunk fordulni, és megpróbálunk a jog útján érvényt szerezni a követeléseinknek” – mondta Orbán Viktor.

Orbán arról az elméletéről is beszélt, miszerint az uniós vezetők a háború támogatása, és erre hivatkozva a közös eladósodás által fűznék minél szorosabbra az együttműködést az Európai Unión belül, hogy így mozdítsák elő az Európai Egyesült Államok létrehozását.