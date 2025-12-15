omszmentősökéletmentéskisfiú
Egy négyéves kisfiú mentette meg édesanyja életét Budapesten

2025. 12. 15. 06:24

Elképesztő lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy 4 éves kisfiú Budapesten – számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták: amikor a gyermek nem tudta felébreszteni édesanyját, azonnal felismerte a bajt és tárcsázta a segélyhívót.

A mentésirányító végig vonalban maradt, megnyugtató szavaival folyamatosan biztatta és betegvizsgálatra instruálta a gyermeket, aki pontos leírást adott anyukája állapotáról.

A szomszéd is besegített

A helyzet felmérését követően a rutinos mentésirányító arra bátorította a kisfiút, hogy kérjen segítséget, így a gyermek a szomszédokhoz sietett.

A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták, majd azonnal ellátták az édesanyát, aki alacsony vércukorszintje miatt vált kontaktusképtelenné. A gyors beavatkozást követően a beteg rövidesen magához tért, így kisfiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők.

A mentősök közzétették a beszélgetésről készült hangfelvételt is, ez itt meghallgatható. 

